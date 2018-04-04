Засновник Facebook свідчитиме в Конгресі США

Засновника Facebook Марка Цукерберга викликали на засідання комісії Конгресу США 11 квітня для надання свідчень у справі про збір даних мільйонів користувачів.

«Слухання буде важливою можливістю пролити світло на важливі питання конфіденційності даних і допомогти американцям краще зрозуміти, що відбувається з їхньою персональною інформацією в інтернеті», – заявили 4 квітня в комітеті з енергетики і торгівлі Палати представників Конгресу США.

Сенатські комітети з торгівлі й судової влади також закликали Цукерберга дати свідчення на своїх засіданнях, хоча їх дати поки що не називають.

Засновник Facebook Марк Цукерберг у березні на сторінках кількох британських газет публічно вибачився за витік даних користувачів соціальної мережі. Він заявив, що збір даних мільйонів користувачів у 2014 році був «порушенням довіри». За словами Цукерберга, він шкодує, що в той час компанія «не зробила більше».

За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.

3 квітня Facebook заявив, що заблокував понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету» (IRA), яку називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.