Цукерберг на сторінках британських газет вибачився за витік даних користувачів Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг на сторінках кількох британських газет публічно вибачився за витік даних користувачів соціальної мережі.

Вибачення Цукерберга з’явилися на сторінках видань Sunday Mirror, Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph і Observer.

Він заявив, що збір даних мільйонів користувачів у 2014 році був «порушенням довіри». За словами Цукерберга, він шкодує, що в той час компанія «не зробила більше».

За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.