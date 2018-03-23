SpaceX і Tesla видалили сторінки в Facebook на тлі розслідування щодо використання даних

Компанії SpaceX і Tesla видалили свою офіційну сторінку в соцмережі Facebook.

Один із дописувачів у twitter у рамках акції #deletefacebook закликав це зробити засновника компаній Ілона Маска.

«Я не знав, що вона там є. Зробимо», – написав Маск.

Нині сторінки SpaceX і Tesla недоступні в соцмережі Facebook.

На тлі розслідування щодо незаконного використання персональних даних поширився хештег #deletefacebook, яким закликають закрити сторінку в соцмережі.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.