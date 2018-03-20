Facebook під тиском через підозри щодо британської компанії Cambridge Analytica

Британську компанію Cambridge Analytica підозрюють у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook у США для впливу на виборців під час президентської кампанії 2016 року та в інших маніпуляціях.

У Лондоні закликають провести розслідування та обшуки штаб-квартири Cambridge Analytica.

Члени Конгресу США пропонують викликати співзасновника і керівника Facebook Марка Цукерберґа для пояснень.

Нові звинувачення стали наслідком розслідування британської телекомпанії Channel 4, під час якого журналісти під виглядом потенційних клієнтів записали прихованою камерою розмову з директором Cambridge Analytica Александром Ніксом.

У телерепортажі, показаному в понеділок, Нікс натякав, що його компанія може допомогти з поширенням інформації про підловлювання політичних опонентів на пропозиціях хабарів, або підсилаючи «гарних українських дівчат».

Cambridge Analytica у заяві, надісланій американській новинній телемережі CNN, відкидає звинувачення, стверджуючи, що зміст записаної розмови був перекручений і що британський телеканал неправильно подав те, як працює компанія.

CNN повідомляє, що Cambridge Analytica називає «гумором» деякі твердження у записаній розмові.

Проте британський уряд каже, що сприймає дуже серйозно підозри про зловживання особистими даними людей та маніпуляції настроями і політичними процесами через соціальні медіа в інтернеті.

Прем’єр-міністр Тереза Мей у понеділок висловила стурбованість повідомленнями, що Cambridge Analytica зібрала особисті дані 50 мільйонів американських користувачів Facebook без їхнього відома, а також тим, що Александр Нікс казав неправду минулого місяця, коли стверджував у парламенті, що його компанія не використовує дані з Facebook.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook у понеділок знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.