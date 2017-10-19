У США представили законопроект щодо регулювання проплачених оголошень у соцмережах

У США сенатори від Демократичної і Республіканської партій представили законопроект, який регулює проплачені політичні оголошення у соціальних мережах.

Авторами законопроекту є сенатори-демократи Еймі Клобучар і Марк Ворнер, а також сенатор-республіканець Джон Маккейн.

«Зважаючи на російські атаки під час виборів 2016 року, важливо як ніколи посилити нашу безпеку щодо іноземного втручання у наші вибори. На жаль, законодавство США, яке вимагає прозорості політичних кампаній, відстає від швидкого розвитку технологій», – зазначив Маккейн 19 жовтня.

Компанія Facebook на початку жовтня передала до Конгресу США інформацію, що міститься у трьох тисячах оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували в соціальній мережі, ймовірно, люди в Росії.

Голова компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що підтримав розслідування Конгресу США. Він розповів про дев’ять кроків, які його компанія робить, щоб уряди не використовували Facebook для втручання у вибори.

Головний адвокат компанії Facebook Колін Стретч повідомив, що Facebook за жодних обставин не розголошує контент, але соціальна мережа хоче допомогти захистити цілісність виборів у США.

Розкриття Facebook даних, що росіяни купували політичну рекламу в цій соціальній мережі під час президентської кампанії 2016 року, спонукали Федеральну виборчу комісію США заявити про потребу «переглянути та модернізувати» виборче законодавство.

У Кремлі заперечують підозри щодо причетності Москви до рекламних оголошень у Facebook під час президентської кампанії у США.