Cambridge Analytica, компанія, що збирає дані, зі зв’язками з президентською кампанією Дональда Трампа, опинилася в осередді уваги після того, як її колишній працівник викрив інформацію про те, як ця компанія збирала особисті дані користувачів соцмережі Facebook. Розслідування британського телеканалу Channel 4 ще розпалило пристрасті, оприлюднивши зйомки керівника фірми прихованою камерою в той час, як той змальовував способи очорнювати опозиційних політиків. Після публікації журналістського розслідування Facebook зупинив роботу акаунту Cambridge Analytica. A британці заявили про готовність почати офіційне розслідування. (Відео AP, Reuters)