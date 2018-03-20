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20 Березень 2018, Київ 23:15
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Facebook під ударом через дані 50 мільйонів користувачів (відео)

Facebook під ударом через дані 50 мільйонів користувачів (відео)
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Cambridge Analytica, компанія, що збирає дані, зі зв’язками з президентською кампанією Дональда Трампа, опинилася в осередді уваги після того, як її колишній працівник викрив інформацію про те, як ця компанія збирала особисті дані користувачів соцмережі Facebook. Розслідування британського телеканалу Channel 4 ще розпалило пристрасті, оприлюднивши зйомки керівника фірми прихованою камерою в той час, як той змальовував способи очорнювати опозиційних політиків. Після публікації журналістського розслідування Facebook зупинив роботу акаунту Cambridge Analytica. A британці заявили про готовність почати офіційне розслідування. (Відео AP, Reuters)

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