«Секретний соус» компанії Cambridge Analytica для психологічних маніпуляцій виборцями у всьому світі?

Британська аналітична компанія Cambridge Analytica опинилася в центрі протиріч через підозру у зловживанні особистими даними щонайменше 50 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. Компанію звинувачують у використанні цієї інформації для психологічних маніпуляцій із метою вплинути на результати виборів в різних країнах світу.

З чого все почалося?

18 березня два видання – The New York Times та The Observer – повідомили про отримання аналітичною компанією Cambridge Analytica особистих даних мільйонів користувачів Facebook у 2014 році. У публікаціях стверджували, що компанія використала інформацію для того, щоб отримати більше голосів за президентську кампанію Дональда Трампа.

Телеканал Channel 4, в свою чергу, під прикриттям відправив свого репортера для того, щоб той зустрівся з керівництвом аналітичної компанії Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica брали участь у більш ніж 200 виборчих кампаніях по всьому світу

Репортер прикинувся бізнесменом із Шрі Ланки, який нібито хотів скористатися послугами компанії для того, щоб вплинути на результати місцевих виборів в його країні. Як показує запис із прихованої камери, директор Cambridge Analytica Александр Нікс розповідає про те, як його компанія може допомогти дискредитувати політичних опонентів – а саме збирати та поширювати фальшиву інформацію та компромат на кандидатів.

За даними розслідування, проведеного телеканалом, Cambridge Analytica брали участь у понад 200 виборчих кампаніях по всьому світу.

Коли мова йде про ефективне сприйняття інформації, двома засадничими людськими рушіями є надії та страхи

Як пояснює один з керівників компанії на камеру: «Коли мова йде про ефективне сприйняття інформації, двома засадничими людськими рушіями є надії та страхи, про які здебільшого не говорять, або ж вони є підсвідомими».

У секретному розслідуванні Channel 4 генеральний директор компанії каже, що Cambridge Analytica таємно проводить кампанії на виборах у всьому світі. Це включає в себе роботу через мережу тіньових компаній або за допомогою субпідрядників.

Офіційний представник Cambridge Analytica заперечив використання в роботі компанії незаконних методів. У компанії стверджують, що репортер спотворив зміст записаних розмов.

Хто такі Cambridge Analytica?

«Компанія вихвалялася тим, що вона могла б розробити психологічні профілі споживачів та виборців, що було «секретним соусом»

Але ця британська аналітична компанія не вперше потрапляє на шпальти світових ЗМІ. Основною метою Cambridge Analytica, за даними компанії, є проведення досліджень, націлена реклама та інші послуги, пов’язані з обробкою даних для політиків та бізнесових підприємств.

Компанія вже приписувала собі перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США 2016 року. До цього вони допомагали сенатору Теду Крузові.

«Компанія вихвалялася тим, що вона могла б розробити психологічні профілі споживачів та виборців, що було «секретним соусом», який вона використовувала для більшої ефективності, ніж традиційна реклама», – йдеться у Reuters. У Трампа говорили, що не використовували даних Cambridge Analytica.

Саму компанію створили у 2013 році у Великій Британії для роботи з американськими виборами – на це мільярдер-республіканець Роберт Мерсер виділив, як повідомляє The New York Times, 15 мільйонів доларів. Видання повідомляє також, що британські колеги тоді працювали з майбутнім радником Трампа Стівом Бенноном.

До чого тут Facebook?

У 2014 році з’явився застосунок-опитування на визначення типу особистості, розроблений академіком із Кембриджського університету Александром Коґаном. The Observer повідомив, що Коґан має з’язок із Росією, а саме з державним університетом в Санкт Петербурзі та грантами на вивчення соціальних мереж.

Близько 270 тисяч людей, які завантажили застосунок, увійшли в нього за допомогою Facebook. У той час такі тести були досить популярними, і багато хто їх проходив. Та не всі знали, що метою цих програм також було зібрати якомога більше особистої інформації про людей та про список їхніх друзів.

«Крістофер Вайлі, який працював з Cambridge Analytica, стверджує, що через те, що 270 тисяч людей взяли участь в опитуванні, дані близько 50 мільйонів користувачів, в основному з США, були зібрані без їхньої явної згоди», – йдеться у повідомленні «Бі-бі-сі». Потім зібрані дані Коґан передав Cambridge Analytica.

Хто винен?

У той час особисту інформацію користувачів зібрали саме за допомогою платформи Facebook, через що соціальна мережа знову опинилася під суттєвим тиском.

Facebook стверджує, що, дізнавшись про те, що застосунок із тестом порушує правила мережі, прибрав його зі своєї платформи.

Cambridge Analytica, тим часом, заявляє, що компанія не знала про те, що Коґан порушував правила Facebook, і вони одразу все видалили у 2015 році, як тільки їм про це сказав Facebook. Та західні видання, разом із Вайлі, стверджують, що даних не видаляли. У Facebook заявили, що перевіряють факти.

Тепер у США хочуть, щоб голова соціальної мережі Марк Цукерберґ дав свідчення перед Конгресом щодо того, як вони збираються захищати своїх користувачів, йдеться у статті. У Великій Британії розпочалося розслідування щодо Cambridge Analytica. Інформаційний комісар Британії має намір обшукати офіс цієї компанії.

В ЄС також висловили занепокоєння та заявили про намір перевірити, чи особисті дані європейських громадян також були використані компаніями зі схожою метою.

​Ширший погляд на проблему

Подібні маніпуляції підносять проблему «фейкових новин» абсолютно на новий рівень

За словами Кріса Вайлі, важливо розуміти, що мова насамперед йде про інформаційне домінування, про використання слабких емоційних місць у психології людини зі спробою вплинути на її рішення. На його думку, подібні маніпуляції підносять проблему «фейкових новин» абсолютно на новий рівень.

Він вважає, що дані 50 мільйонів користувачів були використані з дуже поганою метою і людям необхідно це усвідомити.

«Ці дані обробляли психологи, які їздили туди й назад між Лондоном та Росією, які також працювали в Росії на росіян», – зазначив Вайлі під час промови на NBC Show.

Cambridge Analytica є дочірньою компанією фірми SCL Group, співробітники якої мали контакти в 2014 і 2015 роках із керівниками російського нафтового гіганта «Лукойла», повідомляє The New York Times. За словами двох колишніх інсайдерів аналітичної фірми, «Лукойл», якого Вайлі пов’язав з російським ФСБ, цікавився тим, як зібрані дані використовували для впливу на американських виборців. Вони повідомили, що в Лондоні та Туреччині було щонайменше три зустрічі з керівництвом «Лукойла». Обидвоє – «Лукойл» та SCL Group – заперечують, що їхні розмови мали політичний характер, мовиться у статті.

Вайлі зауважив, що під загрозою може опигитися демократичний процес, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб розслідувати всі обставини цієї справи.