Компанія Cambridge Analytica могла втручатися у вибори у всьому світі – ЗМІ

Британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку обвинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах, стверджує британський новинний телеканал Channel 4.

За даними проведеного телеканалом дослідження, Cambridge Analytica брала участь у більш ніж 200 виборчих кампаніях по всьому світу. В розслідуванні відзначається, що компанія збирала та поширювала фальшиву інформацію та компромат на кандидатів.

19 березня телеканал показав зняту прихованою камерою відеозйомку з керівником компанії Александром Ніксом. Він розповідає, як його компанія може дискредитувати політиків у інтересах своїх клієнтів. Для розслідування репортер телеканалу видав себе за клієнта, який нібито хотів використати Cambridge Analytica для допомоги кандидату на виборах у Шрі-Ланці.

Офіційний представник Cambridge Analytica заперечив використання в роботі компанії незаконних методів. У компанії стверджують, що репортер спотворив зміст записаних розмов.

У Великій Британії розпочалося розслідування щодо Cambridge Analytica. Компанію обвинувачують у тому, що вона використовувала дані понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхньої згоди для вивчення виборців в інтересах кампанії Дональда Трампа та розсилки для користувачів політичної реклами з метою впливу на їхні передвиборні настрої.

Минулого тижня Facebook заблокував акаунт Cambridge Analytica.

Тим часом, у США, де тривають розслідування імовірного російського випливу на вибори 2016 року, серед законодавців немає єдності щодо того, чи потрібні свідчення керівника Cambridge Analytica Александра Нікса в цій справі.

«Повідомлення, що Cambridge Analytica зловживала приватними даними десятків мільйонів американців і застосувала їх у політичній кампанії, викликає серйозне занепокоєння», – сказав 19 березня провідний демократ у комітеті з розвідки Палати представників Адам Шифф, який прагне виклику Нікса для свідчень.

Натомість республіканець із цього ж комітету Майк Конавей не бачить потреби залучати нових свідків до справи.

У четвер, 22 березня, комітет із розвідки Палати представників планує представити остаточні результати свого розслідування втручання Росії у вибори.