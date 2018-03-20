Cambridge Analytica: директора Нікса після його заяв журналістам відсторонили

Британська компанія Cambridge Analytica, яку підозрюють у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook, заявляє про відсторонення директора компанії Александра Нікса на час розслідування.

«Недавні коментарі Нікса, які були таємно були записані Channel 4, та інші твердження, не відображають цінностей чи діяльності компанії, а його відсторонення відображає серйозність, з якою ми розглядаємо це порушення», – йдеться у заяві компанії.

Cambridge Analytica також повідомляє про проведення незалежного розслідування щодо заяв Нікса.

Cambridge Analytica підозрюють у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook у США для впливу на виборців під час президентської кампанії 2016 року та в інших маніпуляціях.

Нові звинувачення стали наслідком розслідування британської телекомпанії Channel 4, під час якого журналісти під виглядом потенційних клієнтів записали прихованою камерою розмову з Александром Ніксом. У телерепортажі, показаному 19 березня, Нікс натякав, що його компанія може допомогти з поширенням інформації про підловлювання політичних опонентів, зокрема, на пропозиціях хабарів.

Cambridge Analytica у заяві, надісланій американській новинній телемережі CNN, відкидає звинувачення, стверджуючи, що зміст записаної розмови був перекручений і що британський телеканал неправильно подав те, як працює компанія.

CNN повідомляє, що Cambridge Analytica називає «гумором» деякі твердження у записаній розмові.

Проте британський уряд заявив, що сприймає дуже серйозно підозри про зловживання особистими даними людей та маніпуляції настроями і політичними процесами через соціальні медіа в інтернеті.