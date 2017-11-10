Facebook та Twitter мають уважніше вивчати досвід Києва в боротьбі з несправжніми новинами та пропагандою Росії, переконаний колишній високопосадовець Міністерства оборони США Майкл Карпентер.

«По-перше, треба звернутися до проблеми ботів та фальшивих акаунтів, знайти краще технологічне рішення», – заявив Карпентер в коментарі журналісту Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

Карпентер порадив компаніям звертати більше уваги на висловлювання, які сіють розбрат, відслідковувати звідки вони походять і чи задіяне тут фінансування іноземних держав.

Високотехнологічні компанії, на думку дослідника, мають активніше співпрацювати з урядовими установами та неурядовими організаціями.

Карпентер окремо відзначив український проект StopFake, який втілюється в Києво-Могилянській академії.

«Вони були першими в намаганнях зрозуміти, як Росія поширює дезінформацію і фейкові історії в соціальних мережах і традиційних ЗМІ», – наголосив Карпентер.

Соцмережі не розуміють масштабу та ефективності впливу Росії в соціальних та традиційних медіа і остерігаються регулювати цю сферу, побоюючись втратити прибутки, зазначив Карпентер.

Технологічні компанії живуть у своєму герметичному світі і не бачать, що відбувається в Україні

«Вважаю, досвід всіх сусідніх з Росією країн був відкинутий. Переважно тому, що він не був добре відомий. Технологічні компанії живуть у своєму герметичному світі і не бачать, що відбувається в Україні. Вони про це не думають. І коли Марк Цукерберґ відкидає факт, що Росія могла втрутитися в наші вибори – це наївно і навіть небезпечно. Це хибне твердження, яке у той же час захищає їхні прибутки. Тому що боротьба з пропагандою коштує грошей».

Якщо Конгрес та громадськість продовжать приділяти увагу цьому питанню, компанії будуть змушені серйозно поставитись до боротьби з пропагандою, переконаний Карпентер.

«Їм (компаніям) треба поставитися до цього серйозно, розробити алгоритми, а також витратити гроші на людські ресурси. Зрештою, має бути людина, яка дивитиметься на те, як інформація розповсюджується і вживати заходи, аби викорчувати усі ці фальшиві акаунти. Все це коштує грошей. Але, якщо Конгрес і суспільство залишатимуться сфокусованими на цьому питанні, компанії почнуть ставитися до цього серйозно», – переконаний Майкл Карпентер.

Засновник Facebook Марк Цукерберг наприкінці вересня заявив, що шкодує, що відкидав заяви про політичний вплив Facebook.