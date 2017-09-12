Євросоюз розширив функції свого сайту для викриття російської дезінформації

У Європейському союзі повідомили про початок роботи нової версії сайту euvsdisinfo.eu для викриття російської дезінформації з розширеними функціями.

Як мовиться на сайті, що його роботу веде спеціальна робоча група стратегічних комунікацій зі Сходом Європи East Stratcom Task Force Європейської служби зовнішніх дій, він тепер пропонує єдину наразі базу даних фальшивих новин із можливістю пошуку. Наразі в цій базі – понад 3 тисячі 300 випадків російської дезінформації.

На сайті, що має оновлений дизайн, також є широкий список літератури до теми, система відгуків і вказівок на помилки, а частина його вмісту публікується, крім англійської, також німецькою і російською мовами.

На сайті, що працює вже понад рік, одна з секцій присвячена свіжим повідомленням про дезінформацію Кремля і її аналізові, інша містить давній продукт робочої групи – щотижневий «Огляд дезінформації».

«Ми систематично збираємо зразки прокремлівської дезінформації від початку нашого мандату, щоб показувати людям, які не знають про цю проблему, в чому вона полягає. Завдяки «Оглядові дезінформації» вам лишається тільки клацнути мишею», – мовиться на сайті.

Робочу групу стратегічних комунікацій зі Сходом Європи (East Stratcom Task Force) Євросоюз створив у структурі своєї Європейської служби зовнішніх дій, дипломатичного органу ЄС, у березні 2015 року. Завдання цієї групи експертів – протидія пропаганді й дезінформації з боку Росії.