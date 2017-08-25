Як дати бій пропаганді Росії та відновити економіку України – визначають українці з усього світу

На економічний форум у Києві зібралися представники української діаспори понад 30 країн. Світовому конгресу українців виповнюється 50 років. Чи не вперше його представники збираються у такому складі в Україні. Основна мета – боротьба із російською пропагандою та напрацювання механізмів співпраці з владою тих країн, де проживають представники української діаспори. На форумі виступили представники української влади, посол США в Україні, а також представники міжнародних організацій і діаспор із різних країн.

Українських діаспорян закликали поширювати інформацію про економічні здобутки України, перш за все у співпраці із владою країн, де вони проживають. Як наголосив президент Світового конгресу українців (СКУ) Євген Чолій, вагомим досягненням є те, що за три роки в умовах війни країні вдалося вийти на показники економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, переорієнтації експорту та відмовитися від російського газу. Він перейшов на англійську, щоб пояснити, що Росія витрачає мільярди доларів на пропаганду, спрямовану проти України.

Дезінформація націлена на те, щоб переконати, що ваші гроші і ваші інвестиції використані неправильно

«Ця дезінформація стосовно України націлена на те, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні країни, які інвестують багато в Україну і вірять, як і ми, що Україна – це нова держава, яка заслуговує на підтримку, що ваші гроші і ваші інвестиції використані неправильно. Цей форум спрямований на те, щоб відшукати шляхи боротьби з цією дезінформаційною кампанією», – зазначив президент СКУ.

За останні 3 роки вдалося зробити більше, ніж раніше – посол США в Україні

Існує понад 457 унікальних діаспорних організацій. 75% зробили пожертвування благодійним організаціям в Україні за останні 3 років

Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що за останні три роки Україні вдалося зробити більше реформ, ніж за попередні 22 роки. Також вона додала, що ще далеко не все зроблено, що у країни є величезний економічний потенціал, який не реалізований сповна і поділилася результатами дослідження щодо українських діаспор у Сполучених Штатах та Канаді.

«Існує понад 457 унікальних діаспорних організацій. Близько 100 тисяч сімей є членами Українсько-американської кредитної спілки, бюджет якої становить понад 2,8 мільярда доларів США. 30% діаспори працюють у сфері бізнесу, менеджменту та фінансів. 50% діаспори заробляють більше ніж 100 тисяч доларів на рік і, що є приголомшливо – 75% зробили пожертвування благодійним організаціям в Україні за останні 3 років», – зазначила посол США в Україні.

Діаспоряни хочуть бачити боротьбу із корупцією та реформу судочинства

Віце-прем’єр-міністр та міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів розповів про зростання українського експорту в цьому році, а також про зростання у сфері бізнесу: в роздрібній торгівлі відбулося зростання на 8%, в гуртовій – на 1,6% за останні 7 місяців, а вантажообіг та пасажирообіг – майже на 9%.

Бачимо зростання індустрії. Бачимо визнання на світовому рівні української продукції – це зростання експорту

«Ми також бачимо зростання середньої зарплати – більше від 6600, бачимо зростання індустрії – особливо відзначалося питання агробізнесу, будівництва. Ми бачимо визнання на світовому рівні української продукції – це зростання експорту», – заявив Степан Кубів.

Попри проведені реформи, важливо працювати над подоланням корупції та реформою судочинства, наголосив президент Світового конгресу українців.

Сам форум має на меті просування українського експорту та залучення інвестицій до країни. Світовий конгрес українців об’єднує мережу українських громад у 53 країнах та виступає від імені 20 мільйонів українців усього світу, йдеться на сайті організації.