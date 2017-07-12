Україна у нинішній війні з Росією захищає і Захід – голова СКУ Євген Чолій

Прага – Світовий конгрес українців (СКУ) цього року відзначає 50-ліття від часу свого заснування. Ця найбільша міжнародна організація нині об’єднує понад 20 мільйонів українців у 34 країнах світу. Про роботу СКУ Радіо Свобода розпитувало в його президента Євгена Чолія.

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Треба допомогти Україні в євроінтеграційних, євроатлантичних процесах, а також побороти страшну гібридну війну, яку Російська Федерація три роки тому почала

– Головною метою Світового конгресу українців було допомогти українському народові здобути свою незалежність. Сьогодні, коли Україна вже незалежність здобула, треба допомогти Україні утверджувати свою державу і допомагати в євроінтеграційних, євроатлантичних процесах, а також побороти небезпечну і страшну гібридну війну, яку Російська Федерація три роки тому почала.

– Чим може допомогти Світовий конгрес українців громадянам України, які вже понад три роки захищають свій суверенітет і територіальну цілісність країни від агресії Росії?

Україна, захищаючи свої кордони, фактично стримує імперські плани російського президента на Захід

– Я думаю, що в першу чергу – впливати на країни, які є в мережі Світового конгресу українців, щоб разом з нашими організаціями, з українцями в діаспорі закликати уряди в країнах проживання української діаспори допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність. І найкращий аргумент в тому плані – переконати, що Україна, захищаючи свої кордони, фактично стримує імперські плани російського президента на Захід. І тому корисно для всіх країн у світі, зокрема, для європейських країн, допомогти Україні захистити свої кордони і тим самим забезпечити мир і стабільність в тому регіоні.

Наша праця полягає і в тому, щоб поборювати російську дезінформацію, яка сьогодні намагається показати Україну як невдалу країну

Наша праця полягає і в тому, щоб поборювати російську дезінформацію, яка сьогодні намагається показати Україну як невдалу країну. Нашим завданням є показати Україну в правдивому світлі, тобто Україну, яка реформується, яка запроваджує законодавство і норми, щоб вони співпадали з європейськими стандартами, щоб поборювати корупцію і показувати позитивний клімат для інвестицій зі сторони підприємців західних країн. Третя допомога – це різні гуманітарні ініціативи, які Світовий конгрес й наші організації проводять в Україні для тих, хто потерпів головно через гібридну війну Російської Федерації.

– Як і чим може підтримати Світовий конгрес українців імідж України у світі, що потрібно зробити, щоб виграти інформаційну війну в протистоянні з російською пропагандою, яка представляє Україну як невдалу, малоуспішну країну?

– Я думаю, що ми це можемо зробити, коли на заклик Світового конгресу українців наші світові організації, українці в цілому світі будуть відгукуватися, будуть представляти питання про зміни в Україні, про реформи, які проводяться в Україні, на різних форумах, на зустрічах із владними структурами їхньої країни проживання, неурядовими організаціями і в соціальних мережах.

– Чи можна сьогодні вже твердити, що проблема з українським Народним домом у польському місті Перемишль повністю закрита?

Юридично питання власності полагоджене і Об’єднання українців в Польщі є юридичним власником Народного дому, що є великим досягненням

– Щодо Народного дому, це питання закрите. Є основне, а саме, що юридично питання власності полагоджене і Об’єднання українців в Польщі є юридичним власником Народного дому, що є великим досягненням. Як я зустрічався останніми днями з представниками Об’єднання українців у Польщі, які займаються Народним домом, вони роблять різні заходи, щоб одержати від європейських фондів відповідну фінансову допомогу. Також є багато українців, які зацікавлені допомогти українській громаді в Польщі.

– Українська громада в Чеській Республіці сьогодні належить до найбільших в Європі, однак для своєї роботи, проведення своїх заходів не має власного приміщення. У міжвоєнний період такий дім українці в тодішній Чехословаччині мали, це був Музей визвольної боротьби України. Чи може Світовий конгрес українців допомогти українцям у Чехії повернути втрачене, здобути власне приміщення для роботи?

– Я можу дати таку найбільш загальну відповідь на це запитання. Ці подорожі, які я маю, вони складаються з двох частин. Це зустрічі з владними структурами країн, які я відвідую, і участь на відповідних форумах, на яких я виступаю. Але третя частина складається, власне, із зустрічей з громадою, де – крім виступів, як був виступ перед громадою в Празі – ми використовуємо цю нагоду, щоб з лідерами наших організацій обговорити стратегічні питання, які потребують допомоги такої світової надбудови, як Світовий конгрес українців.

– Чи буде у Вас нагода порушити в чеському міністерстві закордонних справ питання, щоб українській громаді в Празі було надане відповідне приміщення для роботи?

Ми далі закликаємо владні структури країн, щоб допомогти Україні в сьогоднішніх складних часах, допомогти захистити територіальну цілісність України, побороти російську гібридну війну

– Так, так, ми для цього маємо зустрічі, ті зустрічі мають дві частини. Перша частина: ми далі закликаємо владні структури тих країн, які я відвідую, щоб допомогти Україні в сьогоднішніх складних часах, допомогти захистити територіальну цілісність України, побороти російську гібридну війну. Але також ми порушуємо ті питання, які озвучать нам наші світові організації. Ми радимося і тоді висуваємо те, що наші світові організації, й з чим українці в тій країні, звертаються до нас і просять, щоб ми допомогли.

– Тобто Ви вірите в те, що уряд Чехії, міністерство закордонних справ могло б на основі взаємності допомогти українській громаді повернути хоча б частину майна, яке вона втратили внаслідок війни і повоєнної націоналізації?

– Я є вічний оптиміст і я думаю, що якщо нам вдалося залагодити багато інших складних питань, то ми можемо вжити серйозних заходів, щоб такі успіхи були і тут.