Конгрес хоче оприлюднити рекламу з Facebook, яку Росія могла використати під час виборів у США

Члени Комітету з розвідки Палати представників США заявили, що публічно оприлюднять тисячі рекламних повідомлень із мережі Facebook, які, як виглядає, купили російськs оперативники під час минулорічних президентських виборів у США.

Як повідомили журналістам Майк Конавей і Адам Шифф з Палати представників після зустрічі з головним операційним директором Facebook Шеріл Сандберг 11 жовтня, вони працюють з компанією над питанням щодо оприлюднення оголошень загалу.

«Ми попросили допомоги у Facebook, щоб приховати будь-яку особисту інформацію, і ми сподіваємося, що коли це станеться, ми зможемо опублікувати оголошення публічно», – сказав Шифф.

Конавей припустив, що навряд чи реклама з’явиться до 1 листопада, коли Facebook візьме участь у слуханнях Конгресу щодо втручання Росії у вибори в США. Він додав, що Facebook працює над тим, аби дати зрозуміти американцям, що пропагандою є те, що можна і не можна прочитати.

Комітет з розвідки є однією з декількох груп Конгресу, які розслідують твердження про втручання Росії в американські вибори.

Раніше компанія Facebook передала Конгресу США інформацію, що міститься в трьох тисячах оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року могли розміщувати в соціальній мережі представники з Росії, додали в компанії.

Розкриття Facebook рекламних оголошень, які, за її даними, були спрямовані на розпалювання розбіжностей серед виборців США щодо гомосексуалізму, расових питань та імміграції, останнім часом супроводжувалося аналогічним розкриттям інформації і з Google та Twitter.

Всі три компанії мають публічно заявити про російське втручання перед Палатою представників і Сенатом 1 листопада. Facebook і Twitter підтвердили свою присутність на слуханнях, Google цього поки не зробив.