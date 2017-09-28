Цукерберг шкодує, що відкидав заяви про політичний вплив Facebook, і заперечує налаштованість проти Трампа

Марк Цукерберг відкинув звинувачення президента США Дональда Трампа, що інтернет-компанія Facebook, яку він заснував, налаштована проти Трампа.

Напередодні президент Трамп у дописі на Twitter заявив, що «Facebook завжди був антитрампівський», а також додав, що «мережі завжди» були проти нього, і тому він їх називав «фальшивими новинами» разом з часописами New York Times та Washington Post.

Заява Дональда Трампа з’явилася у той час, як Facebook готується передати дані про 3000 одиниць політичної реклами, розміщеної у тій мережі, конгресовому слідству щодо звинувачень про втручання Росії в американські вибори.

Раніше Facebook підтвердив припущення, що реклама, використана у час і після президентських виборів 2016 року, була оплачена з Росії.

Марк Цукерберг у дописі на власній сторінці у Facebook вказує, що його компанія зазнає критики з усіх сторін: «Трамп каже, що Facebook проти нього. Ліберали кажуть, що ми допомогли Трампові. Обидві сторони невдоволені ідеями та змістом, які їм не подобаються».

Але 33-річний підприємець також висловив жаль, що раніше висміював побоювання про вплив дезінформації, поширюваної у Facebook, на результати виборів.

«Називати їх божевільними було зневажливо, і я шкодую через це. Це питання надто важливе, щоб ним зневажати», – пише Марк Цукерберг.

Більшу частину свого допису підприємець відвів на переконування, що Facebook відіграє переважно позитивну роль, давши людям можливість висловлюватися, а кандидатам безпосередньо спілкуватися з виборцями.

Цукерберг, зокрема, стверджує, що завдяки інформації у Facebook, що об’єднує близько 2 мільярдів людей у світі, на виборчі дільниці прийшли мільйони американців.

Він також наполягає, що виявлена «проблематична» політична реклама становила мізерну частку в політичній рекламній кампанії в мережі, на яку політичні сили витратили «сотні мільйонів».

Марк Цукерберґ закінчує допис обіцянкою, що Facebook виконуватиме роль у «захисті від держав, які намагаються поширювати дезінформацію та підривати вибори».

«Ми далі працюватимемо, щоб забезпечувати цілісність вільних і справедливих виборів у світі, і щоб забезпечити, що наша громада є платформою для усіх ідей, а також силою за добро та демократію», – заявив він.

Представників компаній Facebook, Twitter і Google запросили 1 листопада дати свідчення у комітеті Сенату США з питань розвідки у справі звинувачень про російське втручання.

Жодна з трьох компаній ще не підтвердила, чи її представники прийдуть на засідання.