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22 Вересень 2017, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

Facebook розкриє в Конгресі США три тисячі пов’язаних із Росією політичних оголошень

Компанія Facebook оголосила про плани подати до слідчих у Конгресі США інформацію, що міститься в трьох тисячах оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували в соціальній мережі російські представники.

Голова компанії Facebook Марк Цукерберг 21 вересня в прямому ефірі на Facebook заявив, що він підтримав розслідування Конгресу США. Цукерберг розповів про дев'ять кроків, які його компанія робить, щоб уряди не використовували Facebook для втручання у вибори.

Зокрема, Facebook зробить політичні оголошення в соціальній мережі більш прозорими, щоб люди могли бачити, які саме з них розміщуються у зв'язку з виборами.

Головний адвокат компанії Facebook Колін Стретч в окремому блозі повідомив, що Facebook за жодних обставин не розголошує контент, але соціальна мережа хоче допомогти захистити цілісність виборів у США.

Розкриття Facebook даних, що росіяни купували політичну рекламу в цій соціальній мережі під час президентської кампанії 2016 року, спонукали Федеральну виборчу комісію США заявити 14 вересня про потребу «переглянути та модернізувати» виборче законодавство.

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