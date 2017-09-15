Виборча комісія США: потрібно унеможливити втручання іноземців у вибори

Розкриття Facebook даних, що росіяни купували політичну рекламу в цій соціальній мережі під час президентської кампанії 2016 року, спонукали Федеральну виборчу комісію США заявити 14 вересня про потребу «переглянути та модернізувати» виборче законодавство.

«Враховуючи одкровення останніх днів щодо секретної купівлі іноземцями тисяч політичних оголошень під час президентських виборів 2016 року, вже недоцільно сумніватися, що нам потрібно переглянути та модернізувати наші правила використання інтернету», – заявила член комісії з Демократичної партії Еллен Вайнтрауб.

Вона додала, що комісія має отримати також публічні свідчення від компаній Facebook, Twitter і Google, щоб дізнатися більше про те, хто розміщує політичні оголошення в мережах.

Згідно з американським законодавством, іноземні уряди, в тому числі й російський, мають право купувати рекламу та повідомляти про важливі для них проблеми. Але такі рекламодавці мають розкривати ці витрати, і їм заборонено втручатися у вибори.

Росія заперечує будь-які спроби втручання у виборчу кампанію у США.

Соціальна мережа Facebook повідомила американським слідчим, що нещодавно виявила факт купівлі росіянами під час президентської кампанії 2016 року реклами, спрямованої на виборців у США.

Facebook оприлюднив це повідомлення 6 вересня через керівника свого підрозділу безпеки Алекса Стамоса. Компанія вказала, що співпрацює зі розслідуваннями в Конгресі та міністерстві юстиції, які аналізують повідомлення про спроби Росії втручатися у вибори в США.

Видання Washington Post, посилаючись на фахівців, обізнаних із цією справою, вказало, що соціальна мережа на 100 тисяч доларів продала рекламу так званій «фабриці тролів», яка просуває прокремлівську пропаганду.

Стамос вказав, що Facebook також викрив здійснені ще на 50 тисяч доларів рекламні операції, які мають політичний характер і можуть мати зв’язок із Росією. Багато з цих рекламних оголошень поширювалися через 470 «фейкових» облікових записів та веб-сторінок. Вони не містили прямої політичної реклами, але поширювали суперечливі повідомлення щодо таких дражливих для суспільства тем, як імміграція, право на зброю, права геїв тощо.