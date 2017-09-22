У Кремлі заперечують підозри у причетності до реклами у Facebook

У Кремлі заперечують підозри щодо причетності Москви до рекламних оголошень у Facebook під час президентської кампанії у США. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не має до цього ніякого стосунку.

Президент США Дональд Трамп назвав це «містифікацією. «Містифікації навколо Росії тривають – тепер це реклама у Facebook», – зазначив він у Twitter.

Напередодні керівник і засновник Facebook Марк Цукерберг виступив із заявою про можливе втручання Росії у президентські вибори в США минулого року. У своєму відеозверненні Цукерберг нагадав про співпрацю компанії з Конгресом США в справі про можливе російське втручання у вибори. За словами Цукерберга, соціальна мережа не може повністю запобігти спробам втручання іноземних держав у вибори в інших країнах. Однак Facebook має намір вжити низку кроків для забезпечення чесності виборів.

Засновник соцмережі наголосив, що компанія продовжить власне розслідування «російського сліду». Цукерберг повідомив, що Facebook зробить політичну рекламу прозорішою. Користувачам буде доступна повна інформація про рекламодавців.