Президент США Дональд Трамп звинувачує Facebook і ЗМІ у змові проти нього. Він зазначив у Twitter, що соціальні мережі «завжди виступали проти Трампа» і поширювали неправдиві новини.

Трамп також вчергове згадав газети The New York Times і The Washington Post і заявив, що вони перебувають «у таємній змові».

Заява Трампа з’явилася після того, як керівник і засновник Facebook Марк Цукерберг виступив із заявою про можливе втручання Росії у президентські вибори в США минулого року. У своєму відеозверненні Цукерберг нагадав про співпрацю компанії з Конгресом США в справі про можливе російське втручання у вибори. За словами Цукерберга, соціальна мережа не може повністю запобігти спробам втручання іноземних держав у вибори в інших країнах. Однак Facebook має намір вжити низку кроків для забезпечення чесності виборів.

Засновник соцмережі наголосив, що компанія продовжить власне розслідування «російського сліду». Цукерберг повідомив, що Facebook зробить політичну рекламу прозорішою. Користувачам буде доступна повна інформація про рекламодавців.