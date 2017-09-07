100 тисяч доларів на розкол Америки. Facebook розповів про «ферму тролів» із Росії

Представники компанії Facebook розповіли на слуханнях в Конгресі США про мережі недостовірних акаунтів у соціальній мережі, які розміщували рекламу в період із червня 2015-го по травень 2017 року.

Показання давалися в рамках розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори США. Про слухання повідомила газета The Washinghton Post, пізніше інформацію офіційно підтвердили в самій компанії.

«Ферма тролів»

Представники Facebook розповіли, що відстежили покупців реклами на загальну суму 100 тисяч доларів. Вони вважають, що цим займалася якась «ферма тролів», що раніше просувала прокремлівську пропаганду.

«При аналізі покупок оголошень ми виявили, що витрати на рекламу в період з червня 2015 року по травень 2017 року склали близько 100 000 доларів США, які пішли на оплату приблизно 3 тисяч рекламних оголошень, від імені 470 недостовірних облікових записів і сторінок, які порушують правила нашого сервісу. Наш аналіз показує, що ці акаунти і сторінки були пов'язані один з одним і, ймовірно, діяли з Росії», – йдеться в заяві компанії.

Газета The Washinghton Post наводить іншу цитату з виступу представника Facebook: «Є докази того, що деякі з облікових записів пов'язані з «фермою тролів» у Санкт-Петербурзі, відомої як «Агентство інтернет-досліджень», хоча ми не можемо отримати незалежного підтвердження цієї інформації.

Представник Facebook відмовився навести приклад будь-якої реклами, пов'язаної з російськими компаніями або організаціями, зазначає газета.

«Агентство інтернет-досліджень» також відоме як «Ольгинська фабрика тролів» за місцем розташування першого офісу організації. Її власником називають бізнесмена, «особистого кухаря Путіна» Євгена Пригожина.

У березні агентство РБК опублікувало розслідування, в якому стверджувалося, що навколо «фабрики тролів» виріс найбільший в Росії медіахолдинг із сукупною щомісячною відвідуваністю до 36 мільйонів осіб.

Ідейний розкол

Рекламні оголошення оплачувалися з літа 2015 року. У них дуже рідко прямо згадувалися кандидати в президенти США Дональд Трамп або Гілларі Клінтон.

Велика частина реклами була спрямована на розпалювання ворожнечі з конфліктних для американського суспільства питань, розповіли в Facebook. Серед тем, які просували ймовірні «тролі» в соціальній мережі, були страхи перед масовою імміграцією, расова дискримінація, право на вільне володіння зброєю і ставлення до геїв.

«Методи, якими користувалися власники цих облікових записів для посилення розбіжностей, відповідали опису «інформаційних операцій», описаних в документі, опублікованому в квітні», – йдеться в заяві компанії.

Йдеться про доповідь «Інформаційні операції і Facebook», який компанія Марка Цукерберга опублікувала навесні цього року. Зіткнувшись із звинуваченнями в тому, що соціальна мережа вплинула на результат виборів, її фахівці вивчили зловмисні спроби використовувати Facebook і пообіцяли боротися з маніпуляторами.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»