Facebook: росіяни в 2016 році купували спрямовану на американських виборців рекламу

Соціальна мережа Facebook повідомила американським слідчим, що нещодавно виявила факт купівлі росіянами під час президентської кампанії 2016 року реклами, спрямованої на виборців у США.

Facebook оприлюднив це повідомлення 6 вересня через керівника свого підрозділу безпеки Алекса Стамоса. Компанія вказала, що співпрацює зі розслідуваннями в Конгресі та міністерстві юстиції, які аналізують повідомлення про спроби Росії втручатися у вибори в США.

Видання Washington Post, посилаючись на фахівців, обізнаних із цією справою, вказало, що соціальна мережа на 100 тисяч доларів продала рекламу так званій «фабриці тролів», яка просуває прокремлівську пропаганду.

Стамос вказав, що Facebook також викрив здійснені ще на 50 тисяч доларів рекламні операції, які мають політичний характер і можуть мати зв’язок із Росією. Багато з цих рекламних оголошень поширювалися через 470 «фейкових» облікових записів та веб-сторінок. Вони не містили прямої політичної реклами, але поширювали суперечливі повідомлення щодо таких дражливих для суспільства тем, як імміграція, право на зброю, права геїв тощо.