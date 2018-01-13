Низка нових змін у Facebook: коментарі стануть важливішими за вподобання

Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки найбільшої в світі соціальної мережі. Тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет у стрічці новин, а публікації сторінок компаній або ЗМІ з’являтимуться менше. Які причини стоять за таким рішенням, чому кількість коментарів тепер матиме важливіше значення за кількість вподобань, та що робити, якщо ви все ще хочете бачити новини у своїй стрічці.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що хоче зробити використання Facebook «більш значимим» та суттєво скоротити час, який люди витрачають на цю соціальну мережу. У своїй публікації він зауважив, що компанія відчуває відповідальність за те, щоб її послуги «не просто використовували заради веселощів, але й щоб вони приносили суспільну користь».

Цукерберг також пояснив, що нові зміни, які базуються на науковому підході, призведуть до того, що люди відчуватимуть себе менш самотніми та більш поєднаними з іншими, що в довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на рівень їхнього щастя та здоров’я.

Тепер публікації друзів з’являтимуться першими, витісняючи дописи, наприклад, бізнесових організацій чи ЗМІ. Facebook також хоче надавати менше значимості популярності постів – пріоритетними тепер будуть публікації, які заохочуватимуть користувачів взаємодіяти між собою.

Кількість коментарів матиме більше ваги, ніж кількість вподобань

Фред Фоґельштейн у статті для Wired пояснює, що тепер кількість коментарів під дописом матиме більше ваги, ніж кількість вподобань. Ті дописи, під якими люди витратили більше часу на написання довгого коментаря, будуть популярнішими за ті, що отримали короткі коментарі. Фоґельштейн також зауважує, що хоча й новини та відео залишатимуться у стрічці новин, важливішим буде те, скільки друзів поділилися ними, а не їхня загальна популярність.

Тим не менш, такі зміни не впливатимуть на рекламний контент, пояснив віце-президент Facebook Джон Геґеман у коментарі для CBC News.

«Користувачі продовжуватимуть бачити ту ж саму рекламу, яку вони бачили й раніше, в незалежності, чи «значима» вона, чи ні». Але ті організації, які використовують Facebook для залучення клієнтів без оплати реклами все ж «відчують біль», – мовиться у статті abcNews.

Для того, щоб зміни не вплинули на вашу стрічку, необхідно лише зайти на сторінку, новини якої ви не хочете втратити, та натиснути «стежити» та «бачити на початку».

Причини змін

Останнім часом Facebook багато критикують за те, що він сприяє створенню залежності, а також призводить до депресивних станів та відчуття ізольованості.

Бред Джонс у статті для Futurism цитує колишнього віце-президента Facebook з питань зростання користувачів Чамата Паліхапітію, який зазначив, що соціальні мережі перетворюються на «інструменти, що розривають соціальну структуру суспільства».

Чим більше часу люди витрачають на новинну стрічку, тим більший дохід Facebook отримує

«Одна з найбільших критик Facebook за останні 18 місяців полягає в тому, що контент, який ми бачимо в новинній стрічці, занадто керований одержимістю Facebook переконувати людей витрачати якомога більше часу на своїй платформі. Чим більше часу люди витрачають на новинну стрічку, тим більший дохід Facebook отримує», – пояснює Фред Фоґельштейн. Критики вважають, що це може бути добре для компанії, але погано для людства у цілому, йдеться у статті. Тому компанія вирішила звернути увагу на цю проблему та повернутися до свого першочергового призначення.

Facebook також перетворився на лідера світових новин та величезну інформаційну мережу, «новинна стрічка якої почала нагадувати другосортну жовту пресу, яка не тільки включає екстремальний контент, що поляризує» суспільства, але й закликає творців цього контенту бути ще більш екстремальними для привернення уваги, зауважує Фоґельштейн.

Видання​ Irish Times пише про те, що іншою причиною змін у Facebook «є ще один крок в очищенні репутації соціальної мережі в ролі розповсюджувача фальшивих новин». «Наскільки ефективно це буде – залишається предметом обговорень», – зазначає видання.

У 2017 році пропаганда та дезінформація дедалі більше демонстрували свою спроможність маніпулювати думкою громадськості. Це стало особливим приводом для занепокоєння після ймовірного втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році, після чого деякі великі корпорації звернули на цю проблему особливу увагу. Наприклад, Google почав працювати з організацією International Fact-Checking Network («Міжнародна мережа перевіряння фактів»), а соціальна мережа Facebook почала пильніше стежити за використанням політичної реклами на своїй платформі.

Наприкінці минулого року багато експертів прогнозували, що у 2018 році соціальні мережі нестимуть більшу відповідальність за те, що відбувається на їхніх платформах та розроблятимуть реальні кроки для запобігання проблемі. Сам Цукерберг минулого тижня повідомив, що «полагодити» Facebook цього року є його «особистим викликом».

Facebook є не тільки найбільшою у світі соціальною мережею, яку в місяць відвідує більш ніж два мільярди людей, але й однією з найбільших корпорацій, яка здебільшого заробляє гроші на рекламі.