«Кремлівське маніпулювання американськими виборами почалося з «Брекзиту» – стверджує британська преса

У Великій Британії лунають заклики до глибшого розслідування підозр про намагання Росії втручатися у політичні процеси в країні, зокрема у британський референдум 2016 року щодо членства в Європейському союзі.

Поштовхом до нової уваги стало повідомлення, що британська Виборча комісія розслідує джерела фінансової підтримки агітаційної кампанії за вихід Британії з ЄС.

В центру опинився підприємець Аарон Банкс, один із засновників і лідерів організації Leave.EU («Покинути.ЄС»), який пожертвував на кампанію рекордну суму – понад 8 мільйонів фунтів.

Британське розслідування має з’ясувати, чи виправдані підозри про походження тих грошей з політично зацікавлених іноземних джерел.

Британська преса привертає увагу до того, що дружина Ааарона Банкса – росіянка, донька російського державного посадовця.

Часопис Sunday Times надрукував статтю під заголовком «Розкрито: як Росія вторглася у серце британської влади», в якій стверджується про зв’язки з Москвою представників виборчої команди Дональда Трампа у США та активістів британської агітаційної кампанії за вихід з ЄС.

«Кремлівське маніпулювання американськими виборами почалося з «Брекзиту», – стверджує кореспондент тижневика Ендрю Ґілліґан.

Автор вказує на те, що низка провідних активістів британської кампанії за відмову від членства в ЄС виявилися керівниками нової організації «Вестмінтерський форум Росії» (Westminster Russia Forum), яка лобіює пом’якшення політики Лондона щодо Москви.

Комерційний директор форуму Найджел Суссман, який представляє антиєвропейську партію ЮКІП, цієї весни їздив до окупованого Росією Криму і, прибувши назад, заявив що російська анексія півострова «виправдана», то що Росію, яка є «демократичною країною», несправедливо «демонізують».

Суссман – один з небагатьох британських політиків, які закликають повністю нормалізувати відносини з Росії, незважаючи на політику і дії Москви вдома та на міжнародній арені.

В репортажі Sunday Times також вказано, що низка зв’язків деяких представників виборчої кампанії Дональда Трампа з Росією пролягала через Британію.

Колишній помічник кандидата Трампа Джорж Пападопулос, який визнав себе винним у тому, що брехав про контакти з російськими представниками під час кампанії, деякі з тих зустрічей проводив у Лондоні, пише газета.

Часопис Guardian називає міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона та кількох інших британських політиків, що згадуються в американських розслідуваннях російського впливу на вибори у США.

Окрему увагу привертає базована у Лондоні компанія Cambridge Analytica, яка допомагала команді кандидата Трампа ефективніше використовувати Facebook та інші інтернетні соціальні мережі та медіа для цілеспрямованої агітаційної кампанії.

Cambridge Analytica також допомагала агітаційній кампанії перед британським референдумом про вихід з ЄС, пише часопис.

Дослідження Лондонського університету (City, University of London) виявило, що під час приготувань до британського референдуму 2016 року у Twitter діяли приблизно 13 500 віртуальних осіб, які поширювали агітацію за вихід з ЄС, і всі вони зникли одразу після голосування.

Низка журналістів у Лондоні побоюються, що, на відміну від американського розслідування на чолі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, подібні британські слідчі зусилля дуже слабкі.

Едвард Лукас з тижневика Economist через газету Times вказує, що результати британського розслідування можуть поставити під сумнів легітимність результатів референдуму, що започаткував «Брекзит».