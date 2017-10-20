«Брекзит»: лідери ЄС дали «зелене світло» підготовці до торгівлі 27 держав-членів із Британією

Європейські лідери на саміті у Брюсселі підтримали ідею розпочати переговори щодо другої фази виходу Великої Британії із ЄС. Йдеться про перехід до обговорення майбутніх торговельних угод, які будуть регулювати відносини Євросоюзу та Великої Британії після її виходу зі складу ЄС. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Європейської Ради Дональд Туск.

«Лідери ЄС надали «зелене світло» внутрішній підготовці Євросоюзу в складі 27-ми до другої фази», – пише лідер євроустанови.

«Брекзит» та стан переговорів навколо виконання зобов’язань ЄС перед Британією і навпаки – одне з головних питань дводенного саміту глав держав і урядів 28 держав ЄС.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей перед засіданням лідерів ЄС заявила, що скористається самітом для розвитку «амбіційних проектів» з іншими 27 країнами ЄС. Досі переговорна робоча група від ЄС наполягала, що переговори про подальші відносини офіційного Лондона і співдружності можуть розпочатися тільки після досягнення угоди щодо трьох пунктів: майбутнього статусу британців в ЄС і громадян країн ЄС у Британії, питання фінансових зобов’язань Великої Британії та майбутнє кордону з Ірландією й пов’язана з ним доля мирного врегулювання в Північній Ірландії.