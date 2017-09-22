Лондон виконуватиме зобов’язання перед ЄС до 2020 – Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запевняє, що до 2020 року Лондон виконуватиме свої бюджетні зобов’язання перед ЄС, взяті у період членства в Євросоюзі. Про це вона заявила 22 вересня під час виступу в італійській Флоренції, присвяченому Brexit.

Мей зазначила, що перехідний період після виходу країни з ЄС у березні 2019 року триватиме два роки. Упродовж цього часу громадяни Євросоюзу матимуть можливість жити і працювати у Британії. Але з часом, за словами Терези Мей, буде запроваджена система реєстрації, а міграційна система буде адаптована до нових умов.

Мей наголосила, що Лондон вирішив йти власним шляхом і наразі переживає критичний період у відносинах з Євросоюзом.

Після виходу Велика Британія не буде членом єдиного європейського ринку і митного союзу. Але Тереза Мей висловлює сподівання на тісну економічну співпрацю з ЄС. Крім того, Лондон і Брюссель будуть продовжувати співробітництво в сфері оборони і безпеки, повідомила британський прем’єр-міністр.

Переговори щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем розпочалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року. Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і стане першою країною, яка покине співдружність.

Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в ЄС, а також заміну законів Євросоюзу британськими.