Мей у Флоренції запропонує дворічний перехідний період у рамках Brexit

Прем’єр Великої Британії Тереза Мей під час промови в італійській Флоренції 22 вересня висловиться за укладення з Брюсселем угоди про дворічний перехідний період у рамках Brexit.

Витяги з тексту промови оприлюднив офіс Мей.

За даними британських ЗМІ, очікується, що Тереза Мей заявить про готовність Великої Британії заплатити до бюджету ЄС щонайменше 20 мільярдів фунтів стерлінгів у рамках так званого фінансового врегулювання щодо Brexit. У витягах, оприлюднених офісом прем’єра, сума не вказана.

Згідно з цими витягами, Мей заявить, що обидві сторони розділяють «глибоке почуття відповідальності» за «розумний і гладкий» вихід Британії.

«Якщо ми зможемо це зробити, то в такому разі, коли ця глава європейської історії буде написана, вона запам’ятається не розбіжностями, з якими ми зіткнулися, а баченням, яке ми розділили. Не тими викликами, які ми витримали, а діями, які ми застосували, щоб їх подолати. Чи не відносинами, які закінчилися, а партнерством, яке почалося», – йдеться у витягах тексту промови прем’єра.

В Італію Тереза Мей прибуде в супроводі кількох британських міністрів. Місцеві ЗМІ зазначають, що цим виступом вона сподівається надати імпульс переговорному процесу.

Британія і ЄС мають домовитися про умови виходу до 2019 року. Якщо угоду не укладуть, торговельні відносини будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, що дозволить обом сторонам запроваджувати тарифи і митні перевірки товарів і послуг.