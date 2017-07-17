Велика Британія та ЄС розпочинають чотириденні переговори про умови Brexit

Сполучене Королівство та Європейський Союз мають намір розпочати офіційний раунд переговорів, який передбачає врегулювання умов виведення Британії з блоку з 28 учасників.

Британський міністр з питань виходу з ЄС Дейвід Дейвіс і його європейський колега Мішель Барньє розпочинають 17 липня в Брюсселі чотириденні переговори про врегулювання умов виходу Сполученого королівства з об’єднання. Сторони мають менше двох років, щоб врегулювати умови до британського виходу з ЄС, який відбудеться 30 березня 2019 року незалежно від того, буде укладена відповідна угода чи ні.

Обидва учасники переговорів мали неформальну зустріч минулого місяця. Очікується, що нове коло дискусій буде більш напруженим, із багатьма складними питаннями, що підлягають розв’язанню, включно з правами громадян ЄС у Великій Британії та британських громадян у Євросоюзі.

У Британії живуть близько трьох мільйонів громадян країн ЄС, близько 1,5 мільйона британців перебувають у 27 країнах ЄС. До Brexit більшість громадян ЄС мають свободу пересування, що дозволяє їм жити і працювати в державах-членах об’єднання без обмежень.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.