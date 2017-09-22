У ЄС вітають «конструктивний дух» Мей щодо Brexit

У ЄС вітають «конструктивний дух» британського прем’єр-міністра Терези Мей, яка заявила, що Лондон виконуватиме свої фінансові зобов’язання перед Євросоюзом у рамках Brexit.

«Мей висловила конструктивний дух, який є також у Євросоюзу під час цих унікальних переговорів», – мовиться у заяві голови делегації ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє.

«Її виступ демонструє бажання рухатися вперед», – додав він.

Під час виступу в італійській Флоренції, присвяченому Brexit, Тереза Мей заявила, що до 2020 року Лондон виконуватиме свої бюджетні зобов’язання перед ЄС, взяті у період членства в Євросоюзі.

Переговори щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем розпочалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року. Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і стане першою країною, яка покине співдружність.

Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в ЄС, а також заміну законів Євросоюзу британськими.