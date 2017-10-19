Мей закликає ЄС просуватися у переговорах щодо Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликає Європейський союз просуватися у переговорах щодо Brexit.

19 жовтня, під час виступу перед прибуттям на саміт до Брюсселя, Мей зазначила, що було досягнуто «великого прогресу», пообіцявши продовжувати кооперацію в оборонній і безпековій сферах.

Раніше Тереза Мей пообіцяла зробити якомога легшою процедуру для громадян ЄС, які хочуть лишитися у Британії після виходу Лондона зі співдружності.

У Брюсселі Мей зустрічатиметься з 27 лідерами ЄС.

Після виходу Велика Британія не буде членом єдиного європейського ринку і митного союзу. Але Тереза Мей висловлює сподівання на тісну економічну співпрацю з ЄС. Крім того, Лондон і Брюссель будуть продовжувати співробітництво в сфері оборони і безпеки, повідомила британський прем’єр-міністр.

Переговори щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем розпочалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року. Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і стане першою країною, яка покине співдружність.

Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в ЄС, а також заміну законів Євросоюзу британськими.