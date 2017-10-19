Перед самітом у Брюсселі Мей обіцяє легке отримання громадянам ЄС статусу у Британії після Brexit

Перед дводенним самітом Євросоюзу, що стартує сьогодні у Брюсселі, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла громадян ЄС, які лишаться в Британії, легке отримання статусу після Brexit.

У відкритому листі до громадян ЄС, опублікованому 18 жовтня, Мей заявила, що ціна виходу її країни з ЄС буде «якомога нижчою».

«Тереза Мей пообіцяє сьогодні зробити якомога простішою процедуру отримання європейськими громадянами постійного статусу в Великобританії», – повідомили у канцелярії прем’єр-мігістра.

Мей також запевнила, що права громадян будуть дотримані як з боку Лондона, так і ЄС.

У Брюсселі Мей зустрінеться із 27 лідерами ЄС, які оцінять загальний прогрес у переговорах щодо Brexit.

Президент Європейської ради Дональд Туск сказав, що на дводенному саміті не очікується «прориву» в цьому питанні, але прогрес може бути досягнутий на наступній зустрічі лідерів ЄС у грудні.

Переговори про вихід Британії з ЄС, розпочаті на початку цього року, пробуксовують з кількох питань, зокрема і через майбутній статус трьох мільйонів громадян ЄС, які проживають у Великобританії, і одного мільйона британців, які живуть в інших країнах блоку.