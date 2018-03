Цукерберг: Facebook проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості даних

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.

«Я запустив Facebook, і зрештою я відповідаю за те, що відбувається на нашій платформі. Я серйозно ставлюся до того, що потрібно для захисту нашої спільноти. Хоча ця конкретна проблема, пов’язана з Cambridge Analytica, більше не повинна повторитися з новими додатками…Ми будемо вчитися на цьому досвіді, щоб убезпечити нашу платформу ще більше», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Цукерберг пообіцяв, що компанія створюватиме кращий сервіс у довгостроковій перспективі.

«Минулого тижня ми дізналися від The Guardian, The New York Times та Channel 4, що компанія Cambridge Analtica, можливо, не видалила дані, оскільки вони були сертифіковані. Ми відразу заборонили їм користуватися будь-якими з наших сервісів. Cambridge Analtica стверджує, що вони вже видалили дані і погодились на перевірку фірмою, яку ми найняли, щоб підтвердити це. Ми також співпрацюємо зі слідчими, які розслідують, що сталося», – написав Цукерберг.

Він наголосив, що цей скандал був порушенням довіри між компанією Cambridge Analtica, дослідником Олександром Коганом і Facebook, а також між соцмережею та її користувачами.

У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica. Компанію звинувачують у тому, що вона використовувала дані понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхньої згоди для вивчення виборців в інтересах кампанії Дональда Трампа та розсилки для користувачів політичної реклами з метою впливу на їхні передвиборні настрої.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.