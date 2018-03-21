Що Facebook знає про вас: п’ять простих способів захистити дані

Для Facebook особисті дані користувачів – інформація надзвичайно важлива. Багато кого може здивувати кількість даних, яку соціальна мережа зібрала протягом років. На основі вподобань та підписок алгоритм соціальної мережі створює певний портрет користувача, яким, у свою чергу, ділиться з рекламодавцями. Facebook добре знає хто ви та що вам подобається. Чому ж це може бути серйозною проблемою та як перевірити, що саме соціальна мережа знає про вас?

Що мені приховувати?

Мало кого може одразу охопити паніка від думки, що Facebook знає його стать, вік або список уподобань у соціальній мережі. Але усвідомлення того, що такі дані можуть використати сторонні особи для того, щоб потім здійснювати психологічний вплив на цього користувача, може сподобатися не кожному.

Багато людей навіть не підозрюють, що «зливають» свої особисті дані

Цього тижня компанія Facebook вже не вперше опинилася під тиском. Увага до використання даних соціальною мережею особливо загострилася на тлі звинувачень Cambridge Analytica в отриманні особистої інформації 50 мільйонів користувачів Facebook. Компанію підозрюють у використанні цих даних для психологічних маніпуляцій із метою вплинути на результати президентських виборів.

Багато людей навіть не підозрювали, що «зливають» свої особисті дані. У 2014 році з’явився застосунок-опитування на визначення типу особистості – близько 270 тисяч людей, які завантажили застосунок, увійшли в нього за допомогою Facebook. Та не всі знали, що метою цих програм було зібрати якомога більше особистої інформації про людей та про список їхніх друзів.

Перевірка даних може вас здивувати

Перевірка даних, якими ви вже встигли поділитись з іншими додатками, може вас здивувати.

1) Список додатків, які використовують ваші дані

Якщо ви полюбляєте проходити онлайн-тести, щоб визначити, на яку відому особу ви схожі або ким були в минулому житті, або ж використовуєте будь-які додатки на мобільному, такі як AirBnb, Blah Blah Car, Booking.com та інші – є сенс перевірити, які з них і досі зберагіють інформацію про вас.

Збір даних про вас – основна мета деяких програм

У більшість таких додатків людина заходить через Facebook. Та проблема в тому, що часто збір даних про вас – основна мета таких програм.

Для того, щоб перевірити, кому ви надавали доступ, слід зайти в налаштування – додатки – тут з’явиться лист налаштування ваших додатків.

Тепер можна відредагувати список. Та платформа попереджає – видалення додатків з Facebook не гарантує видалення ваших даних цими додатками, тому рекомендує звернутися безпосередньо до розробників для видалення даних.

2) Інші люди теж «зливають» ваші дані

Навіть якщо ви самі не надавали доступу до особистої інформації стороннім додаткам, ваші друзі могли надати її замість вас.

Ваші друзі теж можуть передавати ваші дані

«Люди, яким доступна Ваша інформація, можуть використовувати її в додатках, якими вони користуються», – йдеться в налаштуваннях. Але це можна виправити там же.

В тому ж самому розділі можна керувати тим, яку саме інформацію про вас інші люди вносять у додатки, ігри та сайти, якими вони користуються.

«Якщо ви не бажаєте надавати доступ застосункам і веб-сторінкам до categories of information (такі як список друзів, стать чи оприлюднені дані), то вимкніть усі корінні застосунки. Проте, пам’ятайте, що ви не зможете користуватися іграми та застосунками», – уточнює Facebook.

3) Що зібрав про вас алгоритм Facebook?

Facebook добре знає, що саме цікавить його користувачів. Якщо перейти за цим посиланням, ви побачите багато інформації, яку алгоритми соціальної мережі зібрали про вас.

«Дізнайтеся, що саме впливає на рекламні оголошення, які ви бачите, і керуйте ними», – пропонує соціальна мережа.

У цьому розділі преференції користувача розділені на різні сфери. Їх можна видаляти.

Трохи нижче є підрозділ «Your information», де можна побачити, яку саме особисту інформацію про вас отримують рекламодавці і видалити її.

«Ці налаштування впливають лише на те, як ми визначаємо, чи показувати вам певні рекламні об’яви. Вони не змінюють, яка інформація відображається у вашому профілі або хто може її переглянути», – пояснює Facebook.

4) Загальна інформація про користувача

В загальному розділі «Про себе» можна видалити частину особистої інформації, яку ви б не хотіли надавати третім сторонам через додатки.

Старі додатки все ще зберігатимуть старі дані, але у разі, якщо використання сторонніх додатків є для вас важливим, але ви не хочете ділитися з ними приватною інформацією – видаліть її зі своєї анкети.

5) Залишити Facebook

Якщо вам не сподобалася можлива перспектива передачі даних третім особам, видалити свою сторінку – є також одним із способів захистити особисті дані. Платформа пропонує процес, який слід пройти в кілька етапів.

За даними Facebook, процес видалення може протривати до 90 днів для того, щоб видалити все, що людина публікувала. Щоправда, у такому випадку залишається незрозумілим, чи сторонні додатки також видалять інформацію, отриману через платформу.

Можна також деактивувати сторінку на випадок, якщо особа захоче знову отримати до неї доступ. На випадок, якщо людина боїться втратити контент, яким ділилася протягом тривалого часу, є функція, яка допоможе зберегти їх. Для цього необхідно перейти в розділ Налаштування – загальні – «Завантажити копію ваших даних з Facebook».