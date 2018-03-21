МІТ: як маніпулювати Facebook та Twitter, щоб вони не маніпулювали вами

Мільярди людей користуються соціальними мережами, щоб підтримувати зв’язок з друзями та сім’єю, ділитись смішними картинками.

Однак, ми все більше розуміємо, що у цього є ціна – те що ми не платимо прямо, ми сплачуємо тим, що нам не завжди може подобатись те, як використовуються наші персональні дані.

Що ж робити, якщо, на ваше переконання, соціальні мережі користуються з вашої прихильності?

Звичайно, відбиватись, радить видання «Технологічний оглядач Массачусетського технологічного інституту» і пропонує декілька можливостей.

Дійте алгоритмами проти алгоритмів

Алгоритми Facebook та Twitter контролюють більшість того, що ви бачите в своїй стрічці. Саме тому ви завжди можете бачити, що розміщує в соцмережах ваш найкращий друг чи подруга, але, можливо, не бачите, що «постить» ваш колишній сусід по кімнаті, з яким ви не так багато спілкуєтесь в інтернеті, або бачите більше новин з одних джерел, ніж з інших.

МІТ пропонує змінити алгоритми, використовуючи такі інструменти, як Gobo – проект дослідників Медійної лабораторії МІТ. Gobo приєднується до вашого профілю в Twitter та Facebook і дозволяє вам контролювати стрічку новин. Ви можете регулювати, наскільки серйозними або дурними будуть новини на вашій стрічці, який відсоток буде від чоловіків, а який від жінок, наскільки різноманітними будуть політичні погляди поданих новин. Цей додаток також дозволяє бачити те, що усувається з вашої стрічки і чому.

Пізніше, стрічко

Ви не хочете бачити стрічку новин взагалі?

Можете скористатись таким додатком, як Feedless для iPhone, який блокує більшість новинного контенту на Facebook, Instagram, Twitter та iOS Safari (безкоштовно для Facebook, але треба платити близько $10 на рік для використання для інших соцмереж).

Нішові мережі

Зараз новим соціальним мережам практично неможливо пробитись на ринок, тому що дуже важко переманити користувачів від тих мереж, якими вони вже користуються.

Однак є інтернет-спільноти, до яких можна приєднатись. Більшість із них – це спільноти за інтересами.

Захоплюєтесь книгами? Спробуйте Litsy. Божеволієте від дизайну і любите вихвалятись своєю роботою? Можливо, вам сподобається Dribbble. Хочете анонімно спілкуватись з іншими співробітниками компанії, де ви працюєте, щоб чесно обговорювати, що там відбувається? Спробуйте Blind.

Не сьогодні, рекламодавці

Вам цікаво, які дані про вас отримують рекламодавці від Twitter та Facebook? На Twitter не важко дізнатись, як поширюється реклама і змінити критерії так, щоб заблокувати рекламу.

Подібну інформацію можна побачити і управляти нею на Facebook.

«Ядерний» варіант

Якщо вам справді набридли Facebook та Twitter, ви можете вжити кардинальних заходів аж до знищення свого профілю, хоча в деяких мережах це достатньо складно зробити.

Ще підказка: перед тим, як піти, ви можете скопіювати всі ваші дані з Facebook. У Twitter Ви можете отримати свій архів в «Налаштуваннях».

Створіть власну мережу

Можливо, це звучить радикально, але ви можете створити власну мережу і запросити друзів до неї приєднатись, наприклад, через додаток Mighty Networks.