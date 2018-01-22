Підводні камені соціальних мереж: маніпуляції користувачами та створення залежності

Технологічна індустрія встигла перетворитися в справжню цифрову імперію. Але навіть її лідери дедалі більше висловлюють занепокоєння залежністю дітей від соціальних мереж.

Як маніпулюють користувачами, кому може бути вигідне надмірне використання соціальних мереж та чому Facebook не зможе вирішити цю проблему?

«Батько» Apple Стів Джобс та засновник Microsoft Білл Ґейтс створювали надсучасні девайси, але своїм власним дітям рідко дозволяли гратися з ними. Генеральний директор компанії Apple Тім Кук, який замінив Джобса після його смерті у 2011 році, нещодавно заявив, що не хотів би, щоб його племінниця використовувала соціальні мережі, повідомляє The Guardian.

«Лише Бог знає, що вони роблять з мозком наших дітей», – зазначив Сін Паркер, перший президент компанії Facebook.

Безпідставна паніка чи їжа для роздумів?

Діти у віці десяти років стають залежними від соціальних мереж через почуття власної гідності – вподобання стають виміром їхнього соціального статусу, йдеться в новому дослідженні британського комісара з питань дітей Енн Лонгфілд.

Британський професор Марк Ґріфіс, який вже багато років вивчає інтернет-залежність, у своєму дослідженні дійшов висновків, що технологічна залежність має ті ж компоненти, які ми пов’язуємо з хімічними зловживаннями, наприклад, куріння або алкоголізм, йдеться в статті BBC.

Багато дослідників вивчають проблематику залежності від гаджетів та соціальних мереж, і чимало науковців дійсно пов’язують її з депресією, високим рівнем тривожності та розладами сну, які, в свою чергу, призводять до низки інших захворювань.

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У багатьох країнах світу користувачі соціальних мереж проводять більше часу «в телефоні», ніж сплять, але Всесвітня організація здоров’я, яка у січні повідомила про рішення додати відео-ігри в список розладів, поки що не квапиться додавати туди й залежність від соціальних мереж.

Однією з багатьох причин може бути те, що на всіх залежність від соціальних мереж діє по-різному: наприклад, згідно із національними опитуваннями в Британії у 2017 році, більш вразливими до негативного впливу соціальних мереж були молоді, одинокі, безробітні жінки, які мали низький рівень освіти та самооцінки.

Багато що також залежить від самого контенту, який ми переглядаємо. Деякі експерти вважають, що постійне спостереження за «ідеальним життям» інших людей негативно впливає на наш настрій. А деякі вчені вважають, що сам процес використання гаджетів вже є проблемою.

Кому вигідна залежність?

Зазвичай залежність прийнято розглядати з точки зору користувачів, але дехто вбачає основну проблему в самих корпораціях.

В планшетах та телефонах інтернет-користувачів постійно триває війна за увагу людей, йдеться в журналі Salon. Соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, Youtube, вбачають в користувачах «швидше продукт, ніж споживачів», – мовиться у статті.

«Вони спостерігають за вашими звичками переглядів, а потім продають ці дані рекламодавцям», – наголошує автор, зазначаючи, що саме реклама є джерелом доходу корпорацій.

Вони спостерігають за вашими звичками переглядів, а потім продають ці дані рекламодавцям

А ось зворотнім ефектом від цього є те, що їхнім завданням є утримати увагу користувачів якомога більше часу, а тому «вони використовують промислову психологію, щоб тримати вас «на крючку», – йдеться у статті.

Чим більше часу люди витрачають на новинну стрічку, тим більший дохід Facebook отримує

«Одна з найбільших критик Facebook за останні 18 місяців полягає в тому, що контент, який ми бачимо в новинній стрічці, занадто керований одержимістю Facebook переконувати людей витрачати якомога більше часу на своїй платформі. Чим більше часу люди витрачають на новинну стрічку, тим більший дохід Facebook отримує», – пояснює Фред Фоґельштейн в статті для Futurism. Критики вважають, що це може бути добре для компанії, але погано для людства у цілому, йдеться у статті.

Маніпулятивні тактики, що зміцнюють залежність

Елені Штефаноу, цифровий продюсер The Guardian в розділі «Точка зору» звертає увагу на те, що в соціальних мережах широко присутні емоційно-маніпулятивні компоненти.

Наприклад, в месенджері Facebook, на відміну від WhatsApp, автор повідомлення завжди знає, чи прочитав адресат його повідомлення: «ця крихітна галочка у нижній частині ваших бесід спроектована для того, щоб чинити тиск на вас, щоб змусити вас миттєво відповісти, щоб уникнути витончених соціальних наслідків того, що хтось може допустити те, що ви його ігноруєте».

Або ж, наприклад, коли YouTube починає автоматично програвати наступне відео, не питаючи користувача, чи він цього хоче – соціальна мережа виграє час, витрачений на цю соціальну мережу.

Спроба Facebook вирішити проблему

Останнім часом Facebook багато критикують за те, що він сприяє створенню залежності, а також призводить до депресивних станів та відчуття ізольованості. Тому засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що хоче зробити використання Facebook «більш значимим» та суттєво скоротити час, який люди витрачають на цю соціальну мережу – тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет у стрічці новин, а публікації сторінок компаній або ЗМІ з’являтимуться менше, мовляв, компанія відчуває відповідальність за те, щоб її послуги «не просто використовували заради веселощів, але й щоб вони приносили суспільну користь».

Цукерберг також пояснив, що нові зміни призведуть до того, що люди відчуватимуть себе менш самотніми та більш поєднаними з іншими, що в довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на рівень їхнього щастя та здоров’я.

Однак в спробах Цукерберга вирішити проблему, уваги варте те, що такі зміни не впливатимуть на рекламний контент – «користувачі продовжуватимуть бачити ту ж саму рекламу, яку вони бачили й раніше, в незалежності, чи «значима» вона, чи ні», – мовиться у статті abcNews.

Якщо Facebook хоче зробити щось правильне, він повинен бути готовим відмовитися від тактики, яка зробила його королем

​Елені Штефаноу звертає увагу на те, що, попри такі зміни, сама бізнес-модель Цукерберга залишається незмінною, а тому на проблему залежності це ніяким чином не вплине.

«Якщо Facebook хоче зробити щось правильне, він повинен бути готовим відмовитися від тактики, яка зробила його королем», – зауважує Штефаноу.