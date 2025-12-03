У Краматорську, що всього за 16 кілометрів від лінії фронту, життя продовжується попри щоденні загрози від FPV-дронів і обстрілів. Через постійні тривоги площі і вулиці міста спорожніли, залізничне сполучення припинене. Водночас люди й далі намагаються триматися звичного ритму: працювати, гуляти в парках, святкувати дні народження, власне жити нормальним життям, наскільки це можливо поруч із зоною бойових дій.

Та більшість визнає: безпекова ситуація, найімовірніше, лише погіршуватиметься. Сусідні міста Дружківка та Добропілля, на жаль, стали сумним прикладом