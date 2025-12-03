Доступність посилання

Під обстрілами та атаками FPV: як живе прифронтовий Краматорськ (фоторепортаж)

У Краматорську, що всього за 16 кілометрів від лінії фронту, життя продовжується попри щоденні загрози від FPV-дронів і обстрілів. Через постійні тривоги площі і вулиці міста спорожніли, залізничне сполучення припинене. Водночас люди й далі намагаються триматися звичного ритму: працювати, гуляти в парках, святкувати дні народження, власне жити нормальним життям, наскільки це можливо поруч із зоною бойових дій.

Та більшість визнає: безпекова ситуація, найімовірніше, лише погіршуватиметься. Сусідні міста Дружківка та Добропілля, на жаль, стали сумним прикладом

Від знаку «Краматорськ» до лінії фронту менше ніж 16 км – відстань, яку у сучасних реаліях війни FPV-дрон долає за 10 хвилин. Російські війська 5 жовтня вперше вдарили FPV-дроном на оптоволокні по Краматорську, до цього були повідомлення про удари дронів на радіокеруванні. Зараз чи не щодня є повідомлення про FPV над містом або про БПЛА («Шахеди», «Герані»)
Палац культури і техніки на площі Миру у Краматорську. Після ударів FPV-дронів люди все менше ходять до центральної площі міста
За різними оцінками, у Краматорську нині мешкає 50-80 тисяч людей. Масової евакуації немає: хтось лишається, поки дозволяють умови, інші ж готуються виїхати. Влада регулярно інформує про можливості переїзду у безпечні регіони
Святкування дитячого дня народження в одному з дворів Краматорська. На підконтрольній Україні частині Донецької області проживають 12,7 тисячі дітей, із них близько 450 залишаються у зоні примусової евакуації, – повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова
На підконтрольній Україні частині Донецької області проживають 12,7 тисячі дітей, із них близько 450 залишаються у зоні примусової евакуації, – повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова
Літній чоловік відпочиває у сквері на проспекті Миру
Місцевий житель Геннадій стоїть біля зруйнованої багатоповерхівки: «Які вони нам браття? Нехай будуть прокляті». Він закурює: у цьому будинку загинули його друзі
Мурал «Чавун і лотос» із зображенням гірського озера на одній з вулиць у центрі Краматорська. У 2019 році на вулиці Марата художники намалювали декілька муралів
Пам’ятник воїнам-танкістам – визволителям Краматорська від німецько-фашистських загарбників
Міський транспорт функціонує без перебоїв. Є автобусне сполучення із іншими містами Донеччини та іншими регіонами України. З початку листопада через безпекову ситуацію потяги на Донеччину не ходять
Памʼятник Василю Стусу, відкритий у 2021 році. Дитинство і юність поета минули на Донеччині
Краматорськ добре пам’ятає трагедію 27 червня 2023 року, коли російський удар по піцерії «Ріо» забрав життя 13 людей, серед них – письменниці Вікторії Амеліної та працівників закладу
Народний меморіал із прапорців, який вшановує загиблих військових із Донеччини
Дівчина гуляє з собакою в парку Ювілейний, де є флагшток із прапором України, який російські війська останнім часом намагаються знищити FPV-дронами
Містяни годують качок на озері в парку Ювілейний
У Краматорську працюють магазини, ринки, кавʼярні та ресторани, проте культурне життя майже завмерло: масові заходи заборонені, а школярі навчаються дистанційно. Нещодавно ринок зазнав обстрілу – частина торгових майданчиків була знищена вогнем
Чоловік продає різні дрібнички неподалік Краматорського ринку
Освітлена посеред майже повної темряви квіткова крамниця на вулиці Парковій. Краматорськ
Захід сонця над Краматорськом
Чоловіки грають у доміно при світлі ліхтарика
Президент Фінляндії Александр Стубб під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом назвав міста Краматорськ та Слов'янськ «бастіонами проти гунів». Тепер цей напис можна побачити на забитих дошками вінках вокзалу Краматорська.Із початку листопада потяги та електрички на Донеччину, зокрема до Слов’янська та Краматорська, перестали ходити – таке рішення ухвалили через безпекові фактори
Із початку листопада потяги та електрички на Донеччину, зокрема до Слов’янська та Краматорська, перестали ходити – таке рішення ухвалили через безпекові фактори
Більшість місцевих жителів не вірять, що залізничне сполучення відновлять. На їхню думку безпекова ситуація буде лише погіршуватися
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

