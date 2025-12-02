1 грудня по всій Болгарії спалахнули одні з найбільших протестів у сучасній історії країни. Люди не погоджуються з проєктом бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та збільшення внесків на соціальне страхування.

Це вже другий раз за кілька тижнів, коли бюджетні пропозиції уряду спричинили протести. Спочатку після акцій 28 листопада уряд заявив, що «перегляне» свої плани. Тепер він заявляє, що почне роботу заново.

Чимало болгар також вважають уряд країни корумпованим. Transparency International називає Болгарію другою найкорумпованішою країною ЄС – після Угорщини.

Також відчувалося неприйняття окремих політиків – насамперед Бойка Борисова, який тричі був прем’єром у 2009–2021 роках, та депутата й олігарха Деляна Пеєвського, який перебуває під санкціями Великої Британії та США за корупцію. Хоча обоє зараз не обіймають урядових посад, вони очолюють дві партії, що входять до правлячої коаліції.

Не було жодної негайної реакції на це від Борисова, Пеєвського чи прем’єра Росена Желязкова.