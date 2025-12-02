Доступність посилання

Протести в Болгарії: люди кажуть про несправедливий бюджет та корупцію в уряді (фоторепортаж)

1 грудня по всій Болгарії спалахнули одні з найбільших протестів у сучасній історії країни. Люди не погоджуються з проєктом бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та збільшення внесків на соціальне страхування.

Це вже другий раз за кілька тижнів, коли бюджетні пропозиції уряду спричинили протести. Спочатку після акцій 28 листопада уряд заявив, що «перегляне» свої плани. Тепер він заявляє, що почне роботу заново.

Чимало болгар також вважають уряд країни корумпованим. Transparency International називає Болгарію другою найкорумпованішою країною ЄС – після Угорщини.

Також відчувалося неприйняття окремих політиків – насамперед Бойка Борисова, який тричі був прем’єром у 2009–2021 роках, та депутата й олігарха Деляна Пеєвського, який перебуває під санкціями Великої Британії та США за корупцію. Хоча обоє зараз не обіймають урядових посад, вони очолюють дві партії, що входять до правлячої коаліції.

Не було жодної негайної реакції на це від Борисова, Пеєвського чи прем’єра Росена Желязкова.

Люди заповнили площу перед будівлею парламенту Болгарії в Софії 1 грудня.Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці болгарської столиці. Окремі протести відбулися також у щонайменше десятці інших міст по всій країні. Заворушення спалахнули через проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та виплат соціального страхування. Це викликало обурення багатьох громадян, які вважають уряд країни корумпованим
Протестувальники біля будівлі парламенту в Софії.Масові протести спалахнули, коли уряд Болгарії намагався ухвалити суперечливий бюджет на 2026 рік, який, як він раніше заявив, буде відкликаний
Олександр Каратов був одним із протестувальників на вулицях Софії 1 грудня. «Як робітника, мене вже обкрадають. Регулярно. А вони хочуть красти ще більше. Я точно не хочу цього дозволити. Я мусив висловитися, я мусив вийти, я відчував себе зобов’язаним», – сказав чоловік Болгарській службі Радіо Свобода. Це перший протест, у якому він бере участь
Деякі протестувальники в Софії тримають плакат із зображенням «Веселого Роджера» з популярного японського манґа-серіалу One Piece. Цей символ використовувався в молодіжних протестах по всьому світу впродовж останніх років
Кароліна Колева теж була на мітингу і поспілкувалася з журналістами Радіо Свобода. «Я можу робити внески зі своєї зарплати, якщо ці гроші йдуть людям, які їх потребують, як-от пенсіонери, матері, вчителі, та на охорону здоров’я, – сказала вона. – Але зараз ці гроші (додаткові податки та соціальне страхування – ред.) знову підуть на премії людям, які жодним чином не сприяють розвитку країни»
Протестувальники з плакатом болгарського політика Деляна Пеєвського під час протестів у Софії. Пеєвський зараз перебуває під санкціями Сполучених Штатів та Великої Британії через звинувачення у корупції. Не було жодної реакції на це Пеєвського
Протестувальник біжить з металевим паркувальним стовпчиком під час демонстрації в Софії, яка переросла в сутички ввечері 1 грудня
Протестувальники розбивають вікна офісу однієї з політичних партій Болгарії, Софія, 1 грудня 2025 року
Демонстрант штовхає палаючий сміттєвий контейнер під час сутичок між протестувальниками та поліцією в Софії
Протестувальник готується кинути у поліцейського невідомий предмет. Протести відбуваються на тлі підготовки Болгарії до запровадження єдиної європейської валюти – євро. Це має відбутися 1 січня 2026 року
10 Протестувальник готується кинути у поліцейського невідомий предмет. Протести відбуваються на тлі підготовки Болгарії до запровадження єдиної європейської валюти – євро. Це має відбутися 1 січня 2026 року

