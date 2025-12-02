Що стоїть за найбільшими за десятиліття протестами в Болгарії?

Болгарська редакція Радіо Свобода і Рей Ферлонг

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Софії та інших болгарських міст пізно ввечері 1 грудня, протестуючи проти бюджетних планів правлячої коаліції, що змусило уряд їх відкликати наступного ранку. Однак натовп також скандував «відставка» через глибше обурення корупцією та економічними проблемами, заповнивши Площу Незалежності найбільшою демонстрацією з 1990-х років.

Опозиційні партії зустрічалися 2 грудня, щоб обговорити подальші кроки на тлі припущень, що вони можуть також вимагати відставки уряду та проведення дострокових виборів.

«Уся ця ситуація з покидьками, які перебувають при владі 30 років або й більше, просто має припинитися. Ми – ті, хто має це змінити», – сказав Олександр Каратов, протестувальник у Софії.

Чому саме зараз?

Безпосереднім приводом протестів став бюджет, який підвищував індивідуальні внески до пенсійної та соціальної систем. Демонстрації організували опозиційні партії, що не мають великої підтримки населення.

Однак ці підвищення – разом зі зростанням зарплат для державних службовців, як-от правоохоронці – стали каталізатором давнього обурення корупцією та неефективним державним управлінням.

Каратов сказав Болгарській службі Радіо Свобода, що його соціальні внески та податки розподіляють непрозоро.

«Як робітника, мене вже обкрадають. Регулярно. А вони хочуть красти ще більше. Я точно не хочу цього дозволити», – додав він.

Його думку, здається, поділяв багато хто: протестувальники скандували, що уряд – «мафія».

Transparency International називає Болгарію другою найкорумпованішою країною ЄС – після Угорщини. Болгарія також є найбіднішою державою в Євросоюзі, згідно з даними статистичного офісу.

Країна є однією з найбільш політично нестабільних в ЄС: болгари ходили на вибори сім разів із 2021 року, намагаючись обрати парламент, роботу якого паралізували нестійкі коаліції центристських і правих партій.

Ще одна протестувальниця, Кароліна Колева, сказала Радіо Свобода, що погодилася б на підвищення податків для фінансування «пенсіонерів, матерів, учителів…, охорони здоров’я», але «ці гроші знову підуть на бонуси різним людям».

Чи загрожує це уряду?

Це вже другий раз за кілька тижнів, коли бюджетні пропозиції уряду спричинили протести. Спочатку після акцій 28 листопада уряд заявив, що «перегляне» свої плани. Тепер він заявляє, що почне роботу заново.

Масштаб демонстрацій 1 грудня став несподіванкою. Незвично, що протести проходили не лише в Софії: людей було багато в різних містах країни.

Причин було багато. Деякі обурилися рішенням Болгарії запровадити євро з 1 січня 2026 року. Також відчувалося неприйняття окремих політиків – насамперед Бойка Борисова, який тричі був прем’єром у 2009–2021 роках, та депутата й олігарха Деляна Пеєвського, який перебуває під санкціями Великої Британії та США за корупцію.

Хоча обоє зараз не обіймають урядових посад, вони очолюють дві партії, що входять до правлячої коаліції.

Протестувальник Стойчо Стойчев сказав Радіо Свобода, що ці двоє – «символи захопленої держави». Він прийшов на Площу Незалежності через «злочини» останніх 15 років.

Ще один чинник – це те, що такі політики, як Борисов, десятиліттями перебувають у владі.

Посилила протестний настрій і підтримка мера Варни Благомира Коцева, якого нещодавно звільнили після кількох місяців під вартою за звинуваченнями в корупції, які його прибічники називали політично вмотивованими. «Демократія була зіпсована, і ми маємо повернути її», – сказав Коцев протестувальникам у Варні. Демонстранти в Софії, які дивилися його виступ на великих екранах, скандували: «Перемога».

Не було жодної негайної реакції на це від Борисова, Пеєвського чи прем’єра Росена Желязкова.

Пізно ввечері 1 грудня між поліцією та протестувальниками сталися сутички. Болгарська влада повідомила про десятьох затриманих. Але загалом зібрання в країні були мирними.