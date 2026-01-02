Стефанчук відреагував на новорічне звернення спікера парламенту Чехії, у якому згадувалась допомога Україні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на новорічне звернення спікера Палати депутатів (нижня палата парламенту) Чехії Томіо Окамури, назвавши його приладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму».

За його словами, вчергове ображаючи Україну, Окамура насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості. Стефанчук зазначив, що Україна вдячна «чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку в лихі часи».

«Тому я не прагну давати жодних оцінок висловлюванням чеського спікера, адже знаю, що вони є винятково його особистою позицією, а не позицією Чеського парламенту і, тим паче, Чеського народу. Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ», – написав він у фейсбуці.

Український посол у Чехії Василь Зварич відреагував на заяву Окамури, назвавши його слова «негідними й абсолютно неприйнятними».

«Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», – написав він у фейсбуці.

Спікер чеського парламенту у своїй новорічній промові вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни».

«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни, – сказав Окамура. – Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

«Нехай крадуть, але не у нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», – додав він.

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.



