У Чехії склав присягу уряд Бабіша

У Чехії 15 грудня склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш.

Президент Петр Павел, приводячи уряд до присяги, закликав міністрів до конструктивної роботи і до «максимальної відповідальності» щодо членства Чехії в Євросоюзі й НАТО.

Бабіш пообіцяв боротися за чеські інтереси «не лише вдома, але й у всьому світі».

Президент Чехії Петр Павел 9 грудня призначив новим прем’єр-міністром голову руху ANO («Акція незадоволених громадян») мільярдера Бабіша. Останні чотири роки Бабіш перебував в опозиції проєвропейському і проукраїнському уряду Петра Фіали.

Новий кабінет міністрів сформували партії ANO (у них буде більшість посад), а також праворадикальна «Свобода і пряма демократія» (СПД) і правопопулістська партія «Автомобілісти для себе».

71-річний Бабіш тепер має отримати вотум довіри в парламенті, голосування заплановане на 13 січня.

Бабіш вже обіймав посаду прем’єр-міністра в 2017 по 2021 рік, його правління ознаменувалося кількома політичними скандалами. Серед них були звинувачення в корупції через те, що окремі компанії, які пов’язані з Бабішем і входили до його холдингу Agrofert, отримували дотації з європейського бюджету, які призначалися для малого та середнього бізнесу. 2023 року суд у Чехії визнав Бабіша невинуватим, проте справа досі не закрита, оскільки вирок був оскаржений.

Forbes оцінює статки 71-річного Бабіша в 4,3 млрд доларів. Крім Agrofert, провідного виробника сільськогосподарських продуктів у Чехії, йому належить медіахолдинг MAFRA, який видає чеську версію газет Metro, Mladá fronta Dnes і Lidové noviny.

Нове призначення Бабіша прем’єром затяглося через жорстку позицію президента Чехії Петра Павела. Той оголосив про конфлікт інтересів, який має Бабіш як голова Agrofert, і зажадав від політика позбутися належних йому активів у Чехії відповідно до чеського та європейського законодавства.

Після цього Бабіш заявив про передачу Agrofert у сліпий траст і запровадження зовнішнього управління своєю часткою в компанії: він обіцяв закінчити переведення активів протягом місяця після призначення.

Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.

СПД, яку її опоненти називають прямо проросійською силою, висловлювала відкрите невдоволення кількістю українських біженців у Чехії й допомогою, яку Прага надає Києву. Її лідер Томіо Окамура першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

