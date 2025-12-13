Чехія завершила передавати Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяла у 2025 році – Фіала

Чехія завершила передавати Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяла надати у 2025 році, повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, який завершує свою роботу на посаді.

«Я пообіцяв, що цього року ми надамо українським захисникам 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. Радію, що сьогодні можу підтвердити: ми досягли цієї мети», – написав він.

Президент Чехії Петр Павел 9 грудня призначив новим прем’єр-міністром голову руху ANO («Акція незадоволених громадян») мільярдера Андрія Бабіша. Останні чотири роки Бабіш перебував в опозиції проєвропейському та проукраїнському уряду Петра Фіали.

Раніше, у лютому 2024 року, Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону. Серед знайдених боєприпасів є 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.

Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів.

До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн, серед них – Канада, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Словенія.

Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати торік у червні. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких – калібру 155 мм.

Чехія обіцяла, що продовжить механізм із закупівлі снарядів для українського війська й у 2025 році, протягом якого надішле 1,8 мільйона боєприпасів.