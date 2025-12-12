Доступність посилання

Матернова пояснила рішення ЄС щодо активів РФ

За словами посла ЄС, ці заходи тимчасові, але вони діятимуть, поки Росія продовжує агресію
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через сьогоднішнє рішення Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центробанку «ні безпосередньо, ні через «задні двері».

«Сьогодні Рада, тобто держави-члени ЄС, досягла чіткого рішення: Росія не отримає доступу до заморожених активів свого ЦБ, які утримуються на території Євросоюзу. ЄС заблокував будь-який переказ цих коштів назад Росії. Причина проста і справедлива: якщо Москва поверне доступ до цих грошей, вони б безпосередньо використовувалися для фінансування агресії проти України», – написала вона у фейсбуці.

За її словами, для Європи, України, Росії це чітке послання, що агресія має ціну, і Росія її заплатить.

«Ці заходи тимчасові, але вони діятимуть, поки Росія продовжує агресію і загрожує безпеці Європи. Наступного тижня, можливо, побачимо подальші рішення щодо заморожених активів», – додала посол ЄС.

12 грудня Євросоюз погодив можливість безстрокової заморозки активів Росії.
25 із 27 держав-членів проголосували за те, щоб їх можна було утримувати в знерухомленому стані не одноголосним рішенням, а волею більшості.

Напередодні посли держав-членів ЄС зробили можливим безстрокове замороження російських активів. Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів.

Щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів, згідно зі статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу. Саме її Єврокомісія запропонувала використовувати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Посли держав-членів погодилися.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.


