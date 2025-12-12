Банк Росії заявив, що подає позов на бельгійський Euroclear

Центральний банк Росії 12 грудня заявив, що подає позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear «про стягнення завданих збитків».

Як йдеться у повідомленні, це рішення ухвалили у зв’язку з «незаконними діями Euroclear» і розглядом Єврокомісією механізмів використання активів Банку Росії.

«Діями депозитарію Euroclear Банку Росії була заподіяна шкода, обумовлена неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії», – йдеться в повідомленні.

Напередодні представники країн-членів ЄС на рівні послів проголосували за те, щоб уможливити безстрокове замороження російських активів.

Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів. Це дозволяє відійти від одностайності, необхідної при подовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік.

Таким чином, загроза потенційного вето з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні, усувається.

Щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів, згідно зі статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу. Саме її Єврокомісія запропонувала використовувати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Посли держав-членів погодилися.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів доларів під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.

Читайте також: Угорщина заблокувала «план Б» ЄС щодо фінансування України – Politico