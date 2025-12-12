Фіцо заявив, що не підтримає жодного рішення ЄС про фінансування військових витрат України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської ради цього місяця не підтримає жодного рішення, яке б фінансувало військові витрати України.

Про це Фіцо сказав, виступаючи в словацькому парламенті 11 грудня і цитуючи свого листа до президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо пропозицій Єврокомісії про забезпечення фінансових потреб України на 2026-27 роки, зокрема використання заморожених російських активів.

«Я не можу і не буду під жодним тиском підтримувати будь-яке рішення щодо фінансування військових потреб України, в яких мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена Європейського Союзу ухвалити інше рішення на добровільній основі», – йдеться в листі, який зачитав Фіцо.

Словацький прем’єр заявив, що «політика миру», яку він відстоює, заважає йому «голосувати за продовження військового конфлікту».

«Військового вирішення цього конфлікту немає, стратегія Європейського Союзу щодо цього конфлікту є неправильною й неефективною, а продовження війни – це не що інше, як безглузде вбивство без зміцнення позиції України в потенційних мирних переговорах. Саме тому я неодноразово висловлював свою рішучу підтримку всім мирним ініціативам, зокрема зусиллям президента Дональда Трампа останніми тижнями, спрямованим на припинення непотрібного кровопролиття», – сказав Фіцо.

Саміт лідерів ЄС запланований на 18-19 грудня. Як повідомив раніше Антоніу Кошта, йтиметься, серед іншого, про вирішення фінансових потреб України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових й оборонних зусиль.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів доларів під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляє агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.

Раніше цього місяця видання Politico із посиланням на двох дипломатів повідомило, що Угорщина заблокувала пропозицію Єврокомісії щодо фінансової підтримки України, яку називали «планом Б» у разі, якщо не вдасться домовитися про іншу пропозицію – використання російських заморожених активів для надання Україні так званого репараційного кредиту.

За повідомленням, Будапешт виступив проти емісії загальноєвропейських облігацій на суму 90 мільярдів євро на допомогу Україні.

Відмова Угорщини означає, що наразі ЄС не має іншого плану надання Україні фінансової допомоги наступного року, крім пропозиції щодо використання російських активів.