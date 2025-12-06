Угорщина заблокувала «план Б» ЄС щодо фінансування України – Politico

Угорщина заблокувала пропозицію Єврокомісії щодо фінансової підтримки України, яку називали «планом Б» у разі, якщо не вдасться домовитися про іншу пропозицію – використання російських заморожених активів для надання Україні так званого репараційного кредиту.

Як повідомляє Politico із посиланням на двох дипломатів, Будапешт виступив проти емісії загальноєвропейських облігацій на суму 90 мільярдів євро на допомогу Україні.

Відмова Угорщини означає, що наразі ЄС не має іншого плану надання Україні фінансової допомоги наступного року, крім пропозиції щодо використання російських активів. З ним, однак, у його нинішньому вигляді не погоджується Бельгія, де розташований кліринговий центр Euroclear, де й заморожена більша частина російських коштів.

Брюссель побоюється, що Росія домагатиметься повернення своїх активів саме від Бельгії, а не від ЄС загалом.

Скептично до пропозиції Єврокомісії налаштовані й у Euroclear. Повідомлялося, що 5 грудня ввечері мали відбутися переговори канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з головою уряду Бельгії Бартом де Вевером, присвячені цьому питанню.

Агентство Bloomberg напередодні з посиланням на джерела стверджувало, що США переконують низку країн Євросоюзу не підтримувати репараційний кредит, вказуючи, що заморожені активи Росії необхідні як інструмент майбутньої мирної угоди з Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни. У яких саме країнах відбувалися такі переговори, не уточнюється.

Згідно з одним із варіантів американського мирного плану, 100 мільярдів доларів заморожених російських активів можуть бути інвестовані у відновлення України під управлінням США, при цьому Вашингтон отримав би 50% прибутку.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.