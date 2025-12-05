У бельгійському Euroclear назвали нереалістичним план із вилучення російських активів

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської Комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь. Про це вона сказала в інтерв’ю бельгійському телеканалу RTBF.

Урбен підкреслила, що міжнародне право припускає блокування, але не експропріацію активів інших держав.

«Якщо Росія розцінить цей кредит на відновлення, наданий Україні, як конфіскацію своїх активів, вона не буде бездіяльною», – додала очільниця депозитарію.

Вона застерегла, що мішенню економічних і судових кроків у відповідь може стати і сама Бельгія.

У свою чергу, агентство Bloomberg повідомляє, що США переконують низку країн Євросоюзу не підтримувати репараційну позику, стверджуючи, що заморожені активи Росії необхідні як інструмент для майбутньої мирної угоди з Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни.

У яких саме країнах відбувалися такі переговори, не уточнюється. Згідно з одним із варіантів американського мирного плану, 100 мільярдів доларів заморожених російських активів у США можуть бути інвестовані у відновлення України, при цьому Вашингтон отримав би 50% прибутку.





Після нападу Росії на Україну в західних країнах заморожені активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро. Більшість цих коштів – близько 193 мільярдів євро – зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear. Європейські країни обговорюють можливість використання цих коштів для допомоги Україні майже чотири роки.

Останніми тижнями в Європі також обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів доларів під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.



