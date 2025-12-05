Велика Британія має намір передати Україні 8 мільярдів фунтів російських активів

Уряд Великої Британії планує передати Україні вісім мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених у країні після початку повномасштабної війни в 2022 році, пише The Times. За словами джерела видання в британському уряді, точний механізм розблокування цих фінансових ресурсів та їхньої передачі Києву наразі не погоджено.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтримала ідею використання заморожених коштів. На думку міністра, «значне фінансування» України може підштовхнути Росію до переговорів.

Після нападу Росії на Україну в західних країнах заморожені активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро. Більшість цих коштів – близько 193 мільярдів євро – зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear. Європейські країни обговорюють можливість використання цих коштів для допомоги Україні майже чотири роки.

Останніми тижнями в Європі також обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів доларів під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».