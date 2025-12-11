«Корейський сценарій» та інші варіанти завершення війни. На що піде Україна?

Сценарії досягнення миру: що пропонують Україні?

США пропонують Україні «Корейський сценарій» для завершення війни, пише із посиланням на джерела серед українських, американських та європейських чиновників The Washington Post (WP).

Під «Корейським сценарієм» мають на увазі завершення війни між Північною та Південною Кореєю, яка тривала три роки (1950-1953 р.р.). Тоді СРСР, як зараз Росія, підтримував Північну Корею, а США – Південну. Бойові дії завершилися перемир'ям наприкінці липня 1953 року, лінія фронту заморозили і створили демілітаризовану зону. Офіційно жодної мирної угоди так і не підписали, тож формально Північна і Південна Кореї досі перебувають у стані війни.

Окрім цього, WP наводить ще декілька ймовірних пунктів запропонованого мирного плану, які зараз активно обговорюються між Європою, Україною і США:

гарантії безпеки

Сполучені Штати нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, на випадок, якщо Росія порушить домовленості і знову почне війну. Україна хоче, щоб таку угоду ратифікував Конгрес США. європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. З країнами Європи будуть підписані окремі безпекові угоди.

демілітаризована зона

Зону без військових підрозділів обох армій і техніки планують створити вздовж усієї лінії припинення вогню: від Донеччини на сході до Запоріжжя та Херсона на півдні. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.

ЗАЕС

США візьмуть на себе управління окупованою нині російською армією Запорізькою атомною електростанцією.

відбудова

США самі інвестуватимуть в Україну і сприятимуть іншим інвестиціям та економічному розвитку країни. Одним із джерел коштів будуть заморожені тепер безстроково в Європі понад 200 мільярдів доларів російських активів.

The Wall Street Journal теж пише, що США передали Європі кілька планів відновлення України.

Каменями спотикання у цих переговорах про досягнення миру в російсько-українській війні є вимога до України віддати Донбас Росії і скоротити чисельність Збройних сил.

На що погодиться Україна?

Що каже Зеленський?

Питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати народ України. Про це президент Володимир Зеленський заявив 11 грудня під час спілкування з групою журналістів.

«У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України», – зазначив Зеленський (цитата за «Укрінформом»).

За його словами, «на всю дипломатичну конструкцію» впливає те, «що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта».

Також президент Зеленський повідомив, що Україна провела «конструктивну і глибоку розмову» з американською командою щодо одного з трьох документів, який стосується гарантій безпеки.

За його словами, від США у розмові взяли участь держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Геґсет, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зять Трампа та учасник переговорів в Москві Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Також до розмови долучився генсек НАТО Марк Рютте.



«Гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову», – написав Зеленський у телеграмі.

Високопосадовці України, як очікується, зустрінуться 13 грудня в Парижі з високопосадовцями США, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа, повідомили виданню Axios чиновник Білого дому та український чиновник.

Вибори під час війни: як це можливо?

Дональд Трамп знову згадав про необхідність проведення виборів президента в Україні і закликав Зеленського бути реалістом.

Президент США також заявив, що 82% людей вимагають досягнення мирного врегулювання, не повідомивши на які опитування він посилається.

Перед цим в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

У відповідь президент України Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

У Верховній Раді України поки немає законодавчих ініціатив щодо того, як проводити вибори під час війни, заявив віцеспікер українського парламенту Корнієнко.

Вибори під час війни будуть? Зеленський братиме участь у виборах? Як на його підтримку вплинув Міндічгейт?

Про все це дивіться у програмі Свобода Live: