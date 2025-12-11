Мерц після розмови з Трампом застеріг від тиску на Зеленського і миру «над головами» європейців

Німецький канцлер Фрідріх Мерц прийняв у себе генсекретаря НАТО Марка Рютте. Топпосадовці обговорили шляхи досягнення прогресу з припинення вогню в Україні, повідомив журналістам очільник німецького уряду.

«Останніми тижнями, частково завдяки ініціативі США, ми пережили динаміку, якої не бачили з 24 лютого 2022 року. Ми обидва дуже тісно контактуємо з цього приводу з президентом Зеленським, з нашими європейськими партнерами, а також з президентом Трампом», – наголосив Мерц.

Німецький лідер навів деталі спільної розмови європейських лідерів із Дональдом Трампом, яка, за словами президента США, пройшла у «досить жорстких тонах».

«Ми обговорили наступні кроки в цьому процесі протягом наступних днів. Ми запропонували завершити документи разом з американським урядом протягом вихідних. Є пропозиція, про яку він не знав на момент нашої розмови, оскільки вона ще не була надіслана американцям. Потім ми зробили це вчора вдень», – зазначив Мерц.

Канцлер зауважив, що мирну пропозицію редагують насамперед у питанні можливих територіальних поступок із боку України.

«На це питання мають відповісти, перш за все, американський і український президенти й український народ. Ми також чітко дали це зрозуміти президенту Трампу. І якщо ми продовжимо цей процес так, як ми передбачаємо, протягом вихідних відбудуться переговори з американським урядом, а потім, можливо, на початку наступного тижня тут, у Берліні, відбудеться зустріч», – анонсував наступні кроки в консультаціях Мерц, не уточнюючи, хто може взяти участь.

Водночас канцлер зауважив, що участь американських посадовців залежить від спільної розробки документів, «які зараз опрацьовуються», і висловив оптимізм із цього приводу.

«Після вчорашньої телефонної розмови з президентом Трампом я залишився з твердим враженням, що він готовий йти цим шляхом разом із нами, бо знає, що європейців також потрібно почути в їхніх власних інтересах. І ми чітко дали йому це зрозуміти під час вчорашньої розмови, і в цьому відношенні це була дуже конструктивна розмова, під час якої було з’ясовано взаємні позиції і висловлено взаємну повагу», – підкреслив Мерц.

На думку канцлера, очільник Кремля Володимир Путін «цілком очевидно» затягує на переговорах час, продовжуючи війну проти цивільних українців зокрема.

Цілями Європи, зауважив Мерц, залишаються припинення вогню в Україні, підкріплення його надійними гарантіями задля забезпечення «довгострокової життєздатності», і захист європейських безпекових інтересів у межах «будь-якого переговорного рішення».

«Воно не повинно ставити під загрозу єдність Європейського Союзу й НАТО, і саме тому так важливо, щоб ми, європейці, також були частиною цього процесу – жодного миру, нав’язаного нам над головами. Складні питання все ще стоять попереду», – вважає канцлер.

Мерц наполіг, що рішення про можливе територіальне врегулювання ухвалювати Києву, і «було би помилкою тиснути на українського президента, щоб той уклав мирну угоду, яку його народ не може підтримати після чотирьох років страждань і смертей».

З боку ЄС канцлер анонсував подальший тиск на Москву, зокрема жорсткішу боротьбу з тіньовим флотом, і підтвердив наміри використати російські заморожені активи задля репараційної позики Україні.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Крім того, президент США заявив, що «час настав» для проведення виборів в Україні – хоча Конституція України не дозволяє проводити вибори під час війни.

Трамп також назвав Європу «занепадаючою» групою країн, очолювану «слабкими» людьми, і низько оцінив їхню роль у спробах припинити війну Росії проти України.

Президент Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо Сполучені Штати й інші партнери зможуть створити безпечні умови, необхідні для проведення голосування. Відступаючи від своєї попередньої позиції, Зеленський сказав, що порушить у парламенті питання розробки законопроєкту, який дозволяє вибори під час воєнного стану.

Зеленський також заявив, що компромісу з територіальних питань поки не знайдено. Спілкуючись із журналістами, Зеленський наголосив, що Україна не має права віддавати свої території ані за Конституцією країни, ані за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми напевно не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – сказав український лідер.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області і заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.