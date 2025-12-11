В ISW проаналізували реакцію Кремля на заяву Зеленського про готовність до виборів

У Кремлі наперед відкинули легітимність будь-якої майбутньої української влади, яку він не контролює, у відповідь на нещодавні заяви президента Володимира Зеленського про те, що він готовий провести вибори до закінчення війни Росії в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW зауважили, що кремлівські чиновники негативно відреагували на заяву Зеленського, незважаючи на попередні вимоги Кремля до України провести вибори як передумову для будь-яких мирних переговорів або угоди про припинення війни.

Зокрема, аналітики звернули увагу на заяви речника російського президента Дмитра Пєскова, який сказав, що Кремль не обговорював готовність Зеленського провести вибори і продовжуватиме стежити за ситуацією в міру її розвитку; а також речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яка звинуватила Зеленського в «цинізмі» й сказала, що його прохання до США і Європи гарантувати безпеку виборів свідчить про втрату Україною свого суверенітету.

Крім того, кажуть в ISW, російські державні ЗМІ також опублікували 10 грудня заяви пов’язаного з Кремлем колишнього депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука – близького особистого соратника Путіна, «яким він хотів замінити Зеленського після повномасштабного вторгнення Росії», із закликом до примусового усунення Зеленського з посади і критикою мирних переговорів.

«Відповідь Кремля Зеленському узгоджується із заявами Путіна від 27 листопада про те, що Росія зацікавлена лише в підписанні мирних угод із проросійським урядом в Україні, і що українській владі потрібно буде зробити додаткові кроки після виборів, перш ніж Кремль розглядатиме підписання будь-яких мирних угод. Реакція кремлівських чиновників на перспективу виборів в Україні ще раз демонструє, що Росія продовжує виправдовуватися, щоб зупинити будь-які мирні переговори, які не передбачають капітуляції України», – йдеться в звіті.

Днями в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США і Європу допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. За його словами, тоді в наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. 10 грудня президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що кремлівські чиновники регулярно повторюють свою «давню і неправдиву» заяву про те, що нібито українська влада є нелегітимною, для того, щоб створити умови для маніпулювання переговорами про припинення вогню і для відмови від будь-яких майбутніх російсько-українських угод у час, який обере Росія.

В ISW наголошували, що будь-яка довгострокова мирна угода між Росією й Україною повинна містити чітке визнання Росією легітимності президента, уряду і Конституції України, а також суверенітету України.