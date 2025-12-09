ISW: Кремль хоче змусити Україну і Захід капітулювати перед його вимогами, поєднуючи два наративи

Президент Росії Володимир Путін намагається показати російську економіку як таку, що здатна підтримувати затяжну війну в Україні, – на підтримку заяв Кремля про нібито неминучість російської перемоги, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували заяви Путіна 8 грудня про те, що Росія тепер може поступово збільшувати «економічний імпульс», зберігаючи при цьому низький рівень безробіття й помірну інфляцію.

«Однак нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що російська економіка переживає значно гірші часи, ніж намагається показати Путін у своїх заявах. Він активізував свої зусилля, щоб зобразити російську економіку як стійку і здатну підтримувати тривалі бойові дії в Україні напередодні зустрічі США та Росії в Москві 2 грудня, і зауваження Путіна від 8 грудня, ймовірно, також спрямовані на вплив на поточні мирні переговори», – йдеться в звіті.

Як кажуть аналітики, Путін, ймовірно, намагається переконати Сполучені Штати Америки в тому, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку і не спонукатиме Кремль йти на компроміси, щоб припинити війну проти України.

«Примітно, що у своїх промовах щодо російської економіки Путін не обговорює війну проти України, ймовірно, щоб приховати зв’язок між втратами Росії на полі бою й економічними проблемами. Кремль, схоже, намагається поєднати свої заяви щодо російської економіки з хибним наративом про те, що перемога Росії на полі бою неминуча. Обидва наративи спрямовані на те, щоб підштовхнути Захід й Україну до капітуляції перед вимогами Росії зараз через страх посилення військових операцій Росії в майбутньому», – йдеться в повідомленні.

При цьому в ISW заявляють, що Захід і Україна можуть використати кілька ключових слабких місць на полі бою і в економіці Росії, щоб змусити Кремль до переговорів і реальних поступок, і що перемога Росії не є неминучою.

На початку грудня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.